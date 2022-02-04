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Ekonomi Tarım desteği kime ne kadar verilecek son durum
Ekonomi

Tarım desteği kime ne kadar verilecek son durum

Bekir Pakdemirli tarım desteği açıklaması| Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tarım destekleri kapsamında 200 bin üreticiye 630 milyon lira civarında bir ödeme yapılacağını açıkladı. Pek çok kişi ise kime ne kadarlık bir destek verileceğini araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 13:29:00 -
Tarım desteği kime ne kadar verilecek son durum

Tarımla ilgilenen pek çok kişi çiftçilere ne kadar destek verileceğini araştırıyor. Bu sebeple Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, tarım desteği ne kadar olacak?

Tarım desteği kime ne kadar verilecek son durum

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'da Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Pakdemirli, tarımsal kalkınmanın desteklenmesi yönünde üreticileri her zaman desteklediklerini söyledi.

Bugün de çiftçilere yönelik önemli müjde veren Pakdemirli, "Hububat, baklagil ve dane mısır desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği, büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatı ve kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında toplam yaklaşık 200 bin üreticiye 630 milyon lira civarında bir ödeme bugünden itibaren hesaplarına yatmaya başlayacak." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli'nin açıkladığı destek programına göre, hububat, baklagil ve dane mısır desteğinde 145 bin 28 kişiye 526 milyon 798 bin 874 lira ödenecek.

Sertifikalı tohum kullanım desteğinde 49 bin 185 kişiye 80 milyon 651 bin 679 lira, büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatında 404 kişiye 10 milyon 669 bin 371 lira ödeme yapılacak.

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi konusunda 14 kişiye 8 milyon 38 bin 916 lira, çiftlik muhasebe veri ağı katılım primi olarak da 5 bin 622 kişiye 3 milyon 373 bin 200 lira destekte bulunulacak.

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