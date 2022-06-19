Tarım Bakanlığı'ndan duyuru!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Ek bütçe kapsamında tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösteren üreticilere yapılan Doğrudan Gelir Destekleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Buna göre:

1)Kuru ziraat ile ilgili dönüm başı 50 TL olan destek 100 TL’ye, narenciyede 325 TL olan destek 650 TL’ye, iklim kontrollü sera 1400 TL’den 3000 TL'ye, modern sera desteği 700 TL'den 1700 TL’ye , Küçükbaş hayvanbaşı destek 150 TL'den 400 TL'ye çıkarıldı.

2)Kaliteli kaba yem üretiminde yönelik hububat hasıllık silaj,sano ve baklagil ( Mercimek, Nohut) mürdümük ve benzeri alanlarına giren ürünlere verilen destek 65 TL’den 130 TL'ye, Sulu yem bitkisi tek yıllık Mısır lolium Karamba sudan otu gibi ürünlere verilen destek 90 TL' den 180 TL'ye, çok yıllık yonca gibi yem bitkilerine verilen destek 110 TL dönümünden 220 TL'ye, patates alanları 150 TL'den 300 TL'ye desteğe yükseltildi.

3)Çok yıllık meyve ağaçları zeytin bağ badem 150 TL'den 300 TL'ye, Arıcılık kayıt sistemi kayıtlı olan arıcılara kovan başına 30 TL'den 60 TL'ye, tahıl alanları için sertifikalı tohum desteği kilogram başına 0,35 TL'den 1 TL'ye, sebze alanları 130 TL'den 260 TL'ye yükseltildi.

4)Ayrıca, akaryakıt sübvansiye desteğini ise ( Kuru tarım, Nadas, narenciye meyve ağaçları sera sebze çok yıllık yem bitkisi tek yıllık yem bitkisi, patates, sebze alanları ve Balıkçı teknelerine) 1.1TL’den 4 TL’ye ( % 263) artırıldı.