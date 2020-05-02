  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tarım aletlerini çalan hırsızlar yakalandı

Adıyaman merkeze bağlı Büyükkavaklı köyünde tarım aletlerini çalan şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 11:40:50 -
Tarım aletlerini çalan hırsızlar yakalandı

Adıyaman merkeze bağlı Büyükkavaklı köyünde tarım aletlerini çalan şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Büyükkavaklı köyünde ikamet eden T.T. isimli şahsın tel çitle çevrili bahçe kapısı kırılarak bahçede bulunan tarım aleti çalındı. Hırsızlık olayı jandarma ekiplerine bildirildi. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yapılan araştırma ve istihbari çalışmalar neticesinde tarım aletlerini A.A., G.Ö. ve H.Ö. isimli şahısların çaldığı ve Kahta ilçesinde I.A. isimli şahsa sattıkları tespit edildi.


Yapılan operasyonda A.A., G.Ö. ve H.Ö. isimli şahıslar yakalanarak adli işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı. Ele geçirilen tarım aletleri T.T. isimli şahsa teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı