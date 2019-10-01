Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Tarık Ünlüoğlu kimdir?
Son dakika haberine göre bir süredir akciğer tedavisi gören sanatçı Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti. Tarık Ünlüoğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Yeraltı dünyasının isimlerinden Ünal Kaplan’ı canlandırıyordu. Peki Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu nerede toprağa verilecek?01 Ekim 2019 Salı 13:20
Son dakika haberine göre bir süredir tedavisi gören Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Tarık Ünlüoğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Yeraltı dünyasının isimlerinden Ünal Kaplan’ı canlandırıyordu. Peki Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu nerede toprağa verilecek?
Tarık Ünlüoğlu kimdir?
Tarık Ünlüoğlu, 16 Kasım 1957 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. "Avrupa Avrupa" dizisinde komik bir karakter olan Ferdi'yi canlandıran Tarık Ünlüoğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Yeraltı dünyasının güçlü isimlerinden Ünal Kaplan’ı canlandırdı
1996 Bir Erkeğin Anatomisi
1998 Cumhuriyet
2006 Umut Adası
2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım
2007 Kabadayı
2011 Eyyvah Eyvah 2
2011 Sümela'nın Şifresi: Temel
2011 Berlin Kaplanı Cemal
2014 Eyyvah Eyvah 3
2015 Bana Masal Anlatma
2015 Kara Bela
2016 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
2018 Hedefim Sensin
2018 Bal Kaymak
Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesi nerede ve ne zaman toprağa verileceği konusunda ailesinden henüz bir açıklama gelmedi.
YORUM YAZ