0553 313 94 23

Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Tarık Ünlüoğlu kimdir?

Son dakika haberine göre bir süredir akciğer tedavisi gören sanatçı Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti. Tarık Ünlüoğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Yeraltı dünyasının isimlerinden Ünal Kaplan’ı canlandırıyordu. Peki Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu nerede toprağa verilecek?

01 Ekim 2019 Salı 13:20
Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Tarık Ünlüoğlu kimdir?

Son dakika haberine göre bir süredir tedavisi gören Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Tarık Ünlüoğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Yeraltı dünyasının isimlerinden Ünal Kaplan’ı canlandırıyordu. Peki Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu nerede toprağa verilecek?

Tarık Ünlüoğlu kimdir? 

Tarık Ünlüoğlu, 16 Kasım 1957 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. "Avrupa Avrupa" dizisinde komik bir karakter olan Ferdi'yi canlandıran Tarık Ünlüoğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Yeraltı dünyasının güçlü isimlerinden Ünal Kaplan’ı canlandırdı

1996    Bir Erkeğin Anatomisi

1998    Cumhuriyet    

2006    Umut Adası

2007    Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım

2007    Kabadayı        

2011    Eyyvah Eyvah 2        

2011    Sümela'nın Şifresi: Temel      

2011    Berlin Kaplanı Cemal

2014    Eyyvah Eyvah 3         

2015    Bana Masal Anlatma  

2015    Kara Bela       

2016 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2018 Hedefim Sensin

2018 Bal Kaymak

 Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesi nerede ve ne zaman toprağa verileceği konusunda ailesinden henüz bir açıklama gelmedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 13:20
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti!
  5. Tarık Ünlüoğlu kimdir?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin'e Hong Kong ateşi düştü! Göstericiler polisle çatışıyor
    1. Çin'e Hong Kong ateşi düştü!..
    2. Kamyonetin altında kalan yaya yaşamını..
    3. Ruhani'yi şoke eden gelişme! Kardeşi..
    4. Galatasaray'ın PSG kadrosunda kimler..
    5. Ankara'da durağa dalan otobüsün şoförü..
    6. Tayvan’da köprü çöktü!
    7. Ersun Yanal'dan flaş açıklama:..
    8. CHP'li başkan görevden alındı
    9. Halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda..
    10. Dr. Şenocak'tan Deprem uyarısı: Ya hiç..
    11. Avrupa’da İslam karşıtlığı çığ gibi..
    12. 'Çiğnemeden yut' dediler az kalsın..
    13. Hemen emekli olmak avantajlı
    14. Kıdem tazminatı için sigorta başlangıç..
    15. Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta heyecanı..
    16. Perukla keşif yapmış! Adana..
    17. Şirket ortakları kendi şirketlerinde..
    18. Dul-yetim kadınlar iki maaş alabilir mi?
    19. Mevlüt'ten Galatasaraylıları..
    20. ABD basınından Kaşıkçı'nın katiliyle..
    21. Markette yeni dönem! Artık fiyatlar..
    22. Büyük artış yaşandı! 13 milyona yaklaştı
    23. Ali Babacan görüştüğü isimleri..
    24. Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti!..
    25. Davutoğlu strateji değiştirdi: AK..
    26. Çilekli kalpli kurabiye tarifi
    27. Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur..
    28. Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
    29. Darbeci Sisi'nin televizyonuna konuşan..
    30. İBB düğmeye bastı: Yıkım resmen başladı!
    Melih Gökçek'in metrobüs paylaşımı olay oldu: İçimden oh olsun demek geliyor ama...
    Melih Gökçek'in metrobüs paylaşımı olay oldu: İçimden oh olsun demek geliyor ama...
    Atatürk, küçük Mina’ya şampanya içirmiş!
    Atatürk, küçük Mina’ya şampanya içirmiş!
    Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
    Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
    Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
    Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha

    Günün Karikatürü

    1 Ekim 2019
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
    Türkiye'nin F-35'lerine talip oldular
    Türkiye'nin F-35'lerine talip oldular