Tarık Mengüç'ten kötü haber geldi

Tarık Mengüç telefonla konuğu olarak katıldığı bir radyo programında koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı.

Aşı yaptırmıştı

Bazı şüphelerinden dolayı hastaneye gittiğini ve test yaptırdıktan sonra sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Tarık Mengüç aşı olduğunu da söyledi.

Kendisini çok iyi koruduğunu ve aşı olmasına karşın koronavirüse yakalandığını da söyleyen Mengüç, sevenlerinden dua istedi.