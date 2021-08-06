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Medya Tarık Mengüç'ten kötü haber geldi
Medya

Tarık Mengüç'ten kötü haber geldi

Şarkıcı Tarık Mengüç, yeni tip koronavirüse yakalandığını belirterek hayranlarından dua istedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 14:40:00 -
Tarık Mengüç'ten kötü haber geldi

Tarık Mengüç telefonla konuğu olarak katıldığı bir radyo programında koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı.

Aşı yaptırmıştı

Bazı şüphelerinden dolayı hastaneye gittiğini ve test yaptırdıktan sonra sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Tarık Mengüç aşı olduğunu da söyledi.

Kendisini çok iyi koruduğunu ve aşı olmasına karşın koronavirüse yakalandığını da söyleyen Mengüç, sevenlerinden dua istedi.

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