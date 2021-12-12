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Dünya Tarihte ilk! BAE ile normalleşme anlaşmasının ardından İsrail'den kritik hamle
Dünya

Tarihte ilk! BAE ile normalleşme anlaşmasının ardından İsrail'den kritik hamle

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 2020'de imzalanan normalleşme anlaşmasının ardından BAE'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaretle birlikte bir İsrail Başbakanı ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyaret gerçekleştirmiş olacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 17:17:00 - 2021-12-12 17:29:07
Tarihte ilk! BAE ile normalleşme anlaşmasının ardından İsrail'den kritik hamle

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bennett, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmek üzere bugün Abu Dabi'ye gidiyor.

İki ülke ilişkileri ele alınacak

Bennett'in yarın Veliaht Prens ile görüşmesi planlanıyor. Görüşmede, "iki ülkenin refah, istikrarını güçlendirmeye katkı yapacak ekonomik ve bölgesel başlıklarda ilişkileri ilerletme konularının" ele alınacağı aktarıldı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett

İsrail'den ilk resmi ziyaret

Ziyaretin, ilk defa bir İsrail Başbakanı'nın BAE'ye düzenlediği resmi ziyaret olma özelliği taşıdığına dikkat çekildi.

Normalleşme hamlesi

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020’de Beyaz Saray’da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan

 

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