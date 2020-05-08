Tarihte Bugün: 9 Mayıs | 9 Mayıs ne günü?
Tarihte bugün 9 Mayıs! Tarihe kazınmış olayları sizler için derledik. Peki ama 9 Mayıs günü tarihte ne oldu? 9 Mayıs ne günü? Tarihte bugün neler oldu? 9 Mayıs'ta kim doğdu, kim öldü? İşte merak edilen detaylar ve 9 Mayıs detayları...
9 Mayıs "Avrupa Günü" ve "Dünya İstatistik Günü" olarak kutlanıyor.
1485 - Davutpaşa Lisesi, dönemin Sadrazamı Davut Paşa tarafından 'Mekteb-i Sübyan' adıyla kuruldu. Okul, 1847'te Rüşdiye Mektebi'ne dönüştü.
1868 - Nevada eyaletinde Reno şehri kuruldu.
1927 - Türk voleybolcu ve Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Başkanı Sinan Erdem doğdu.
1935 - Cumhuriyet Halk Fırkası Dördüncü Büyük Kurultayı toplandı. Kurultayda, "fırka" yerine "parti" sözcüğü benimsendi. Altı Ok daha ayrıntılı bir şekilde ele alındı. "Partinin güttüğü bütün bu esaslar Kemalizm prensipleridir" denilerek; Kemalizm, ilk kez resmi olarak tanımlandı.
1955 - Anneler Günü, Türkiye'de ilk kez kutlandı.
1998 - Türk şair Haşim Nezihi Okay hayatını kaybetti.
2000 - Devlet Bakanı Recep Önal, Türkiye - Suriye arasındaki ticaret hacmini, 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.
2002 - Taburcu olduktan sonra çalışmalarını evinde sürdüren Başbakan Bülent Ecevit, 'görevini bırakmayacağını' söyledi.
2015 - Türk asker, devlet adamı ve Türkiye'nin 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren hayatını kaybetti.