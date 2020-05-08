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Tarih

Tarihte Bugün: 9 Mayıs | 9 Mayıs ne günü?

Tarihte bugün 9 Mayıs! Tarihe kazınmış olayları sizler için derledik. Peki ama 9 Mayıs günü tarihte ne oldu? 9 Mayıs ne günü? Tarihte bugün neler oldu? 9 Mayıs'ta kim doğdu, kim öldü? İşte merak edilen detaylar ve 9 Mayıs detayları...

Yeniakit Publisher
2020-05-08 18:34:00 -
Tarihte Bugün: 9 Mayıs | 9 Mayıs ne günü?

9 Mayıs "Avrupa Günü" ve "Dünya İstatistik Günü" olarak kutlanıyor.

1485 - Davutpaşa Lisesi, dönemin Sadrazamı Davut Paşa tarafından 'Mekteb-i Sübyan' adıyla kuruldu. Okul, 1847'te Rüşdiye Mektebi'ne dönüştü.

1868 - Nevada eyaletinde Reno şehri kuruldu.

1927 - Türk voleybolcu ve Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Başkanı Sinan Erdem doğdu.

1935 - Cumhuriyet Halk Fırkası Dördüncü Büyük Kurultayı toplandı. Kurultayda, "fırka" yerine "parti" sözcüğü benimsendi. Altı Ok daha ayrıntılı bir şekilde ele alındı. "Partinin güttüğü bütün bu esaslar Kemalizm prensipleridir" denilerek; Kemalizm, ilk kez resmi olarak tanımlandı.

1955 - Anneler Günü, Türkiye'de ilk kez kutlandı.

1998 - Türk şair Haşim Nezihi Okay hayatını kaybetti.

2000 - Devlet Bakanı Recep Önal, Türkiye - Suriye arasındaki ticaret hacmini, 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

2002 - Taburcu olduktan sonra çalışmalarını evinde sürdüren Başbakan Bülent Ecevit, 'görevini bırakmayacağını' söyledi.

2015 - Türk asker, devlet adamı ve Türkiye'nin 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren hayatını kaybetti.

Tarihte Bugün: 8 Mayıs | 8 Mayıs ne günü?
Tarihte Bugün: 8 Mayıs | 8 Mayıs ne günü?

Tarih

Tarihte Bugün: 8 Mayıs | 8 Mayıs ne günü?

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