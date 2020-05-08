Tarihte Bugün: 9 Mayıs | 9 Mayıs ne günü?

Tarihte bugün 9 Mayıs! Tarihe kazınmış olayları sizler için derledik. Peki ama 9 Mayıs günü tarihte ne oldu? 9 Mayıs ne günü? Tarihte bugün neler oldu? 9 Mayıs'ta kim doğdu, kim öldü? İşte merak edilen detaylar ve 9 Mayıs detayları...