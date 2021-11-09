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Tarih Tarihte bugün: 9 Kasım 1989 Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanı Seçilmesi
Tarih

Tarihte bugün: 9 Kasım 1989 Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanı Seçilmesi

09 Kasım'da Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanı Seçilmesi. Urfa, Maraş ve Antep’in Fransızlar Tarafından İşgali. Detaylar haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 07:33:00 -
Tarihte bugün: 9 Kasım 1989 Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanı Seçilmesi

9 Kasım 1989Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanı Seçilmesi 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine üç gün kala partisinin grup toplantısında Özal, adaylığını açıklar. Üç milletvekili partisinden istifa eder. 20 Ekim’de yapılan ilk tur oylamada Özal, 247 oy alırken rakibi Fethi Çelikbaş 18 oy alır. DYP’li ve SHP’li üyeler ise Genel Kurul salonuna girmeyerek Özal’ı protesto etmektedirler. 

31 Ekim günü yapılan son oylamada Özal, 263 oy alarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı olur. 9 Kasım 1989 günü düzenlenen törenin ardından Özal makamına oturur. 

Türkiye için yeni bir dönem başlamış, Muhafazakâr bir partinin ‘Hacı’ Genel Başkanı cumhurbaşkanı olmuştu. Özal, Çankaya’ya çıkmadan Meclis’te yaptığı son konuşmada partili arkadaşlarına 3 temel hürriyeti vasiyet olarak bırakır.Bunlar; ifade hürriyeti, teşebbüs hürriyeti, din ve vicdan hürriyetidir.” (Doğan,1994:202)

Turgut Özal, Cumhurbaşkanı olarak 17 Nisan 1993 tarihinde vefat edinceye kadar görevine devam etmiştir.

Turgut Özal, Türkiye'nin ilk sivil ve dindar Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti.

9 Kasım 1918: Urfa, Maraş ve Antep’in Fransızlar Tarafından İşgali

Mondros Ateşkes Anlaşması’nı istedikleri gibi yorumlayan İtilaf Devletleri işgalleri başlatmışlardı. İngilizler Urfa, Antep, Adana ve Maraş’ı işgal ettiler. 

Fransızlarla yapılan yeni bir paylaşım planına göre İngilizler Filistin ve Irak’a, Fransızlar ise Suriye ve Lübnan’a himayeci devlet olarak girecek, Urfa, Maraş, Adana, Mersin, Antep Fransızlara bırakılacaktı. 

İngilizlerin boşalttıkları bölgelere giren Fransız birlikleri ve Ermeni intikam alayları halka kötü davranmaya başladılar. Bölge halkı kendiliğinden örgütlenerek Kuvayı milliye birliklerini kurdular ve işgallere direndiler.

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Yorumlar

Mikail okuroğlu

Şimdi onursuzca yaşayan kim milletin gönlünde yaşayan kim onursuzlar şimdi umutsuzca düşman oldugünuzla utanmadan musallayı işgal edeceksiniz....
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