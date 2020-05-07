Tarihte Bugün: 8 Mayıs | 8 Mayıs ne günü?
Tarihte Bugün 8 Mayıs! Yıllar önce yaşanmış ve tarihe kazınmış olayların bütünü, haberimizin detayında saklı! Tarihte bugün ne oldu? 8 Mayıs tarihte bugün olayları! 8 Mayıs'ta kim doğdu, kim öldü? 8 Mayıs ne günü? 8 Mayıs'ta neler oldu? İşte merak edilen bütün detaylar...
"Dünya Erkekler Günü" ve "Dünya Talasemi Günü" olarak kutlanan 8 Mayıs'ın detayları için okumaya devam edin...
1157 - Büyük Selçuklu Sultanı Ahmed Sencer hayatını kaybetti.
1867 - Osmanlı İmparatorluğu'nda Dilâver Paşa Nizamnamesi ilan edildi.
1884 - 1876 Anayasası'nın mimarı Mithat Paşa, Sultan Abdülaziz'i öldürttüğü iddiasıyla yargılanmış ve Taif'e sürülmüştü. Boğularak öldürülen Mithat Paşa, Taif'te gömüldü
1902 - Martinique'te Pelée Yanardağı patladı ve 30 bin kişi öldü.
1911 - Türk iktisat profesörü ve toplum bilimci Sabri Ülgener doğdu.
1952 - Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü kuruldu.
1961 - Uluslararası Af Örgütü kuruldu.
1972 - Bülent Ecevit ve listesinin olağanüstü kongrede kazanması üzerine; İsmet İnönü, 33 yıl 4 ay 11 gün sonra CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etti.
1980 - Çiçek hastalığının artık yeryüzünden kökünün kazınmış olduğu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edildi.
2009 - TRT Türk kanalı yeniden açılış yaptı.
2010 - Bucaspor tarihinde ilk defa Süper Lig'e yükseldi.
2015 - Türk tiyatro, sinema sanatçısı ve yönetmeni Zeki Alasya öldü.