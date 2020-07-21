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Spor

Tarihte bir ilk! Kimseye verilmeyecek

1956'dan bu yana aralıksız olarak her yıl dünyanın en iyi futbolcusuna verildiği Ballon d'Or ödülü bu yıl koronavirüs nedeniyle hiçbir futbolcuya verilmeyecek. Konuyla ilgili resmi açıklamayı ödülü veren France Football, adil rekabet için gerekli şartların oluşmadığına vurgu yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 13:53:00 -
Tarihte bir ilk! Kimseye verilmeyecek

Fransızların dünyaca ünlü futbol dergisi France Football, bugün resmi internet sitesinden yayımladığı bir yazıyla tarihi bir karar aldığını duyurdu.

Dergi, 1956'dan bu yana dağıttığı Ballon d'Or ödüllerinin bu yıl tarihinde ilk kez sahipsiz kalacak.

Duyuruda karara pek çok gerekçe gösterirken dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle adil rekabet için gerekli şartların oluşmadığına vurgu yapıldı.

Ödülü geçtiğimiz yıl erkeklerde Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, kadınlarda ise Megan Rapinoe kazanmıştı.

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