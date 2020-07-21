Tarihte bir ilk! Kimseye verilmeyecek

1956'dan bu yana aralıksız olarak her yıl dünyanın en iyi futbolcusuna verildiği Ballon d'Or ödülü bu yıl koronavirüs nedeniyle hiçbir futbolcuya verilmeyecek. Konuyla ilgili resmi açıklamayı ödülü veren France Football, adil rekabet için gerekli şartların oluşmadığına vurgu yaptı.