Tarihleri bile açıkladı! Ali Edizer'den yeni Gezi denemesi uyarısı
Bazı hekimlerin iş bırakma eylemine hazırlandığını söyleyen GATA Eski Başhekim Yardımcısı Ali Edizer "Uyarıyorum" diyerek Sağlık Bakanlığı'na seslendi.
YENİ AKİT ANKARA
Bazı hekimlerin iş bırakma eylemine hazırlandığını söyleyen GATA Eski Başhekim Yardımcısı Ali Edizer "Uyarıyorum" diyerek Sağlık Bakanlığı'na seslendi.
Edizer sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak şunları yazdı:
"Uyarıyorum! 14, 15, 16 Mart tarihlerinde bazı hekimlerin yapmayı ilan ettikleri "iş bırakma eylemi", kaos çıkarmak amacı güden yeni bir GEZİ denemesi olacaktır. Daha önce benzerlerine göz yumulması büyük bir gaflettir. Umuyorum ki bu kez Sağlık Bakanlığı dirayetli davranır"