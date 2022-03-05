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Gündem Tarihleri bile açıkladı! Ali Edizer'den yeni Gezi denemesi uyarısı
Gündem

Tarihleri bile açıkladı! Ali Edizer'den yeni Gezi denemesi uyarısı

Bazı hekimlerin iş bırakma eylemine hazırlandığını söyleyen GATA Eski Başhekim Yardımcısı Ali Edizer "Uyarıyorum" diyerek Sağlık Bakanlığı'na seslendi.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 16:25:00 -
Tarihleri bile açıkladı! Ali Edizer'den yeni Gezi denemesi uyarısı

 YENİ AKİT  ANKARA 

Bazı hekimlerin iş bırakma eylemine hazırlandığını söyleyen GATA Eski Başhekim Yardımcısı Ali Edizer "Uyarıyorum" diyerek Sağlık Bakanlığı'na seslendi.

Edizer sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak şunları yazdı:

"Uyarıyorum! 14, 15, 16 Mart tarihlerinde bazı hekimlerin yapmayı ilan ettikleri "iş bırakma eylemi", kaos çıkarmak amacı güden yeni bir GEZİ denemesi olacaktır. Daha önce benzerlerine göz yumulması büyük bir gaflettir. Umuyorum ki bu kez Sağlık Bakanlığı dirayetli davranır"

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Yorumlar

Hüseyin

Eylem yapanın işine son verilsin, görsün o zaman.
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