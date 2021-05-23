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Gündem Tarihler arasındaki fark dikkat çekti! İstinafın Mehmet Ağar kararı Sedat Peker öncesine ait
Gündem

Tarihler arasındaki fark dikkat çekti! İstinafın Mehmet Ağar kararı Sedat Peker öncesine ait

Mehmet Ağar’ın da sanıkları arasında olduğu Ankara JİTEM Davası'nda alınan beraat kararlarının bozulması, firari Sedat Peker'in açıklamaları ile ilişkilendirilmişti. Kamuoyunda yapılan 'Peker'in açıklamaları mahkeme kararını bozdurdu' iddiaları gerçek dışı çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 18:14:00 - 2021-05-23 18:20:09
Tarihler arasındaki fark dikkat çekti! İstinafın Mehmet Ağar kararı Sedat Peker öncesine ait

 Yeniakit.com.tr 

Firar ederek BAE'ye sığınan Sedat Peker, bir süredir yayımdalığı videolarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Mehmet Ağar'ı da hedef aldı.

Berat kararı 5 Nisan'da verilmiş

Bugün birçok haber yayın organı, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile İbrahim Şahin ve Korkut Eken'in de aralarında olduğu 19 sanık hakkındaki 18 faili meçhul cinayete ilişkin davada verilen beraat kararının bozulmasını, firari Sedat Peker'in açıklamaları ile ilişkilendirdi. Kamuoyu 'Sedat Peker gerçekleri anlatınca karar bozuldu' değerlendirmesi yaptı.

Arada tam 27 gün var!

Kamuoyunun iddiaları ortaya çıkan belge ile yalanlandı. BAE'ye sığınan Peker, Mehmet Ağar ve Süleyman Soylu'nun da aralarında olduğu isimleri hedef aldığı açıklamalarının ilkini 2 Mayıs 2021 tarihinde yayımlamıştı. Halbu ki verilen berat kararının bozulması 5 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşmişti.

İşte belgesi

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Yorumlar

Emek

Mehmet Ağar Servet-i tespit edilsin nemurluk ve bakanlıktan başka Ve liman güvenliğinden başka işi ticareti yok Servet miktarı her karanlığı aydınlatır
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