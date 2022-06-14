Tarihin sıfır noktasında robotlar yarışıyor

14. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, "Göbeklitepe" teması ve "Ahican tarihin sıfır noktasında" sloganıyla Şanlıurfa'da başladı. MEB koordinesinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Vakfı (TEKNOFEST), Türk İşbirliği Koordinasyonu Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve ACROME iş birliğinde düzenlenen yarışma, GAP Arena Spor Salonu'nda 16 Haziran'da sona erecek. Göbeklitepe teması ve "Ahican tarihin sıfır noktasında" sloganıyla başlayan yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra 8 ülkeden finale kalan 5 bin 425 öğrenci ve öğretmen, 2 bin 453 robot projesiyle katılıyor.

Törenin açılışına video konferans yöntemiyle katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Samsun'daki programları nedeniyle yarışmaya katılmadığını ama gönlünün peygamberler şehri ve tarihin sıfır noktası Şanlıurfa'da olduğunu belirtti.

Yeni tip Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıldır yarışmayı düzenleyemediklerini aktaran Özer, geniş katılımlı bir şekilde 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nı düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Özer, bir ülkenin en önemli kaynağının beşeri sermayesi olduğunu belirterek, "Ülkelerin en değerli sermayesi olan beşeri sermayesine şekil vererek bu ülkenin müreffeh seviyeye ulaşmada kullandığı en önemli enstrüman milli eğitimdir. Bu anlamda çocukların eğitime erişebilirliğini artırmak için bütün arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

Eğitimde yapılan çalışmalardan bahseden Bakan Özer, gençlerin güncel bilim ve teknolojileri yakından takip ederek yetişmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Özer, 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nı çok önemsediğini vurgulayarak, etkinliğe katkı sunanlara teşekkür etti. Açılış konuşmalarının ardından yapılan kura çekilişi sonrası yarışmalar başladı.