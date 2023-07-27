Tarihin en kısa hutbesinde cemaati susturan soru! Çarşıda dolaşan kadınlar kimin?
Muhammed bin Tahir bin Aşur'un, Tunus'taki cuma namazı hutbesinde söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medyada yayılan görüntülerde, tarihin en kısa cuma hutbesinde, hutbeyi irad eden Muhammed bin Tahir bin Aşur'un sözlerine yer verildi.
Videoda şu ifadeler kullanıldı:
Tarihteki en kısa cuma hutbesi Tunus'taydı. İlk cuma hutbesinde Muhammed bin Tahir bin Aşur, hutbe için Zeytuna Camii'nin minberine çıktı. İlk hutbede cemaate baktı ve dedi ki; "Çarşıda olan kadınlar kimin?" Cemaat sustu. Bir kez daha dedi ki; "Çarşıda olan kadınlar kimin?" Tek bir kimse konuşmadı. Şeyh oturdu. Sonra kalktı ve dedi ki; "Kadınlarınız çıplak olduğu müddetçe namazınızda hayır yoktur! Buyurun namaza." Ve ilk hutbesini şöyle bitirdi; "Allah'ım bizleri ve Müslümanların kadınlarını ört, ölülerimize ve Müslümanların ölülerine rahmet et."
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