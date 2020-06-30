  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya

‘Tarihin Arka Odası’ programı ne zaman başlayacak? TRT ‘Tarihin Arka Odası’ programı saat kaçta yayınlanacak?

‘Tarihin Arka Odası’ programı ne zaman başlayacak? ‘Tarihin Arka Odası’ programı saat kaçta olacak? TRT’de 5 yıllık aranın ardından ekrana gelecek program merakla bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 14:19:00 -
‘Tarihin Arka Odası’ programı ne zaman başlayacak? TRT ‘Tarihin Arka Odası’ programı saat kaçta yayınlanacak?

‘Tarihin Arka Odası’ programı ne zaman başlayacak? ‘Tarihin Arka Odası’ programı saat kaçta? ‘Tarihin Arka Odası’ programında kimle olacak? 5 yıllık program ile ilgili detaylar ilgiyi arttırdı.

"Tarihin Arka Odası" programı, 5 yıllık aranın ardından TRT ekranlarında seyircilerle buluşacak.

Tarihçi-yazar Murat Bardakçı, Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve Prof. Dr. Nurhan Atasoy'un yorumcu olarak yer alacağı program, bu akşam canlı olarak 22.30'da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden yapılacak.

Programda, Türkiye'nin en yeni ve en modern kitaplığı olan Millet Kütüphanesi ile ilk defa sergilenen eserler tanıtılacak.

Yayında ayrıca Millet Kütüphanesi'nde açılan ve Türkiye'de bugüne kadar düzenlenmiş benzerlerinin içerisinde en zengini olan "el-yazması kitap ve belge sergisi" de izleyicilere yakından gösterilip, tarihi anlatılacak.

Bu kapsamında hat tarihinin en kıymetli el yazmaları olan Kur'an-ı Kerimler, Divan-ı Lügati't-Türk, Evliya Çelebi'nin meşhur Seyahatnamesi, Yavuz Sultan Selim'in Divan'ı, Kanuni Sultan Süleyman'ın, II. Abdülhamid'in ve diğer padişahların el-yazıları, Tanzimat Fermanı'nın şimdiye kadar sergilenmemiş orijinal metni ve daha birçok eser ilk kez "Tarihin Arka Odası" programı aracılığıyla görülebilecek.

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı