"Tarihin Arka Odası" özel yayınla bu akşam TRT 1'de

Tarihçi-yazar Murat Bardakçı, Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve Prof. Dr. Nurhan Atasoy’un sunacağı programda, Türkiye’nin en yeni ve en modern kitaplığı olan Millet Kütüphanesi ile ilk defa sergilenen efsane eserler tanıtılacak. “Tarihin Arka Odası” Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nden canlı yayınla 29 Haziran Pazartesi (bugün) saat 22.30’da TRT 1’de izleyiciyle buluşacak.

Programda, Millet Kütüphanesi’nde açılan ve Türkiye’de bugüne kadar düzenlenmiş benzerlerinin içerisinde en zengini olan “el-yazması kitap ve belge sergisinde” yer alan, her biri efsaneleşmiş eserler de izleyiciye yakından gösterilip, tarihi anlatılacak.

Hat tarihimizin en kıymetli el yazmaları olan Kur’an-ı Kerimler, Dîvân-ı Lügati’t-Türk, Evliya Çelebi’nin meşhur Seyahatnamesi, Yavuz Sultan Selim’in Divan’ı, Kanuni Sultan Süleyman’ın, II. Abdülhamid’in ve diğer padişahların el-yazıları, ünlü Tanzimat Fermanı’nın şimdiye kadar sergilenmemiş orijinal metni ve daha yüzlerce eser ilk kez “Tarihin Arka Odası”nda görülecek.