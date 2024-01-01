Tarihi yürüyüş başladı! Şehitler ve Gazze için tek yürek: Teröre lanet, Filistin'e destek

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi hedef alan insanlık dışı saldırılarına "dur" demek ve teröre tepki göstermek için Milli İrade Platformu öncülüğündeki 308 sivil toplum toplum kuruluşunun organizasyonunda "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yürüyüş gerçekleştiriliyor.

SABAH NAMAZINDA BULUŞTULAR

Yürüyüşe katılacak olan binlerce vatandaş sabah namazı için Ayasofya-i Kebîr Cami, Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii ve Eminönü Yeni Camii'ne akın etti. Camilerde sabah namazında şehitler için dua edildi.

TARİHİ YÜRÜYÜŞ BAŞLADI

Sabah namazının ardından on binler şehitler ve Gazze için Galata Köprüsü'ne doğru yürüyor.



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"GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BULUŞUYORUZ"

Milli İrade Platformu'ndan yapılan açıklamada, ekim ayından beri Gazze'den gelen haberlerin yaralara yeni yaralar eklediği belirtildi. Katil İsrail'in kadın, çocuk demeden Filistinlileri topyekun ve korkakça yok etmeye çalışması karşısında dünyanın ayağa kalktığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Bizler de sivil toplum kuruluşları olarak; bebek, çocuk, kadın demeden katliam yapan İsrail'in karşısında bir an olsun susmadık, susmayacağız. Özellikle sürecin uzamasıyla soykırım kanıksanmaya, rakamlar istatistiğe dönmeye başlamıştır. Buna karşı sessizleşen dünyaya güçlü bir uyarı yapmak istemekteyiz. Yılın ilk mesajını tüm dünyaya Türkiye'den ulaştırmak ve Gazze'deki katliama 'dur' demek için 'yüzyılın yürüyüşünü ve buluşmasını' tertip etmekteyiz. 1 Ocak 2024 saat 08.30 'da Milli İrade Platformu'nun 308 üye kuruluşu, vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kurumlarımızla birlikte Galata Köprüsü'nde buluşuyoruz.''

Ve bu sabah Ayasofya'da sabah namazı kılan onbinlerce kişi Galata köprüsüne doğru yola çıktı