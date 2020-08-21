Tarihi yenilgi sonrası Messi'den İspanya'yı sarsacak açıklama
Barcelona’dan Lionel Messi depremi yaşanıyor. Bayern Münih'e karşı alınan 8-2'lik skordan sonra Arjantinli yıldız takımdan ayrılmak istediğini dile getirdi.
Barcelona’da Lionel Messi krizi patlak verdi.
Bayern Münih'e karşı alınan 8-2'lik skordan sonra takımın karışmasının ardından Messi spor camiasını sarsacak açıklamalarda bulundu.
Arjantinli yıldız, ağır yenilgi sonrası takımdan rahatsızlık duyduğunu itiraf etti.
Katalonya Radyosu RAC1'in haberine göre teknik direktör Ronald Koeman ile görüşen Lionel Messi, Barcelona’da devam etmek istemediğini dile getirdi.
Koeman'dan Messi açıklaması
Koeman'ın ayrılığa sıcak bakmadığı öğrenildi. Messi’nin takımda kalmasını istediği teknik direktör şu ifadelere yer verdi: Messi dünyanın en büyük oyuncusu ve takımdaki en büyük oyuncu. Onu takımda görmeyi çok istiyorum
3 takım ile ismi anılıyor
Lionel Messi'nin adı Manchester City, Inter ve PSG ile anılıyor.