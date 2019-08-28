Tarihi Tunca Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı

EDİRNE (AA) - Edirne'deki tarihi Tunca Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı. Tunca Nehri üzerinde bulunan taş köprü restore edildi. Çimento kullanılmadan yapılan ve bir buçuk ay süren restorasyonda, köprünün inşa edildiği dönemde kullanılan kaymak kireç, taş tozu ve kum gibi malzemeler kullanıldı. Tunca Köprüsü'ndeki çalışmaların tamamlanmasının ardından aynı güzergahtaki Meriç Köprüsü'nde restorasyon çalışmasına geçildi. Restorasyon çalışmaları kapsamında Meriç Köprüsü trafiğe kapatıldı. Meriç Nehri üzerindeki taş köprünün giriş ve çıkışı bariyerlerle kapatıldı, iki tarafa da çalışma olduğunu gösterir tabela asıldı.









Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.