Tarihi törende misafirlere 'Abıhayat' ikram edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan için sarayda gerçekleştirilen törende konuklara özel rozet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi ve imzası ile bugünün tarihinin yer aldığı 1 lira ve 'Abıhayat' ikram edildi.

ANITKABİR'DEN KÜLLİYE'YE GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'teki yemin töreninin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Buradan 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni' için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Erdoğan'ın konvoyuna, girişte Atlı Tören Birliği eşlik etti.

MİSAFİRLERE 'YAŞAM SUYU' İKRAM EDİLDİ

Külliye'deki törende misafirlere 'Abıhayat' (yaşam suyu) ismi verilen içerisinde mineralli su, mango, kavun, çubuk vanilya ile taze adaçayı yapraklarının bulunduğu soğuk içecek ikram edildi.

İşte ikram esnasından kareler;