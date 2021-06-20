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Siyaset Tarihi seçimde Erdoğan ve Aliyev'e de oy çıktı!
Siyaset

Tarihi seçimde Erdoğan ve Aliyev'e de oy çıktı!

İran'da İbrahim Reisi'nin kazandığı cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'e de oy atıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 09:38:00 -
Tarihi seçimde Erdoğan ve Aliyev'e de oy çıktı!

İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini resmi sonuçlara göre; oyların yaklaşık yüzde 62'sini alan ve ülkenin dini lideri Ayetullah Hamaney'e yakınlığıyla bilinen İbrahim Reisi kazandı.

İran İçişleri Bakanı Abdülrıza Rahmani'nin yaptığı açıklamaya göre; 59 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu seçime katılım oranı yüzde 48.8 oldu.

2021 cumhurbaşkanlığı seçimleri böylece İran tarihinde katılımın en düşük olduğu cumhurbaşkanlığı seçimi olarak tarihe geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı seçilen Reisi'ye tebrik mesajı gönderdi ve seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olmasını diledi.

Seçimlerde Erdoğan ve İlham Aliyev'e de oy çıktı.

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Yorumlar

Putsavar

Yeni cumhurbaşkanı resmi olarak ilkokul mezunu. Almış olduğu dini eğitimler de kurul tarafından öğretim sayıldı ve üniversite diplomasına eş değer olduğuna karar verildi. Bütün bunlar yetmezmiş gibi halkın çoğunluğu da oy verdi ve seçti.. göreve gelir gelmez ilk demeçi İsrail ile husumete devam edeceği oldu. Yoksulluktan, yolsuzluktan bahsetmedi.. demek ki her millet hak ettiği gibi yaşıyormuş gerçekten. Bu kadar yer altı zenginliği ile bu kadar fakir yaşamak.. ve hala tek varoluş sebebinin dini husumetler olduğunu belirtmek ve oy alabilmek. Enteresan.
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ne olmuş yani

geçen seçimde muhtarlık ta ronaldoya oy çıktı..
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