Tarihi seçimde Erdoğan ve Aliyev'e de oy çıktı!

İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini resmi sonuçlara göre; oyların yaklaşık yüzde 62'sini alan ve ülkenin dini lideri Ayetullah Hamaney'e yakınlığıyla bilinen İbrahim Reisi kazandı.

İran İçişleri Bakanı Abdülrıza Rahmani'nin yaptığı açıklamaya göre; 59 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu seçime katılım oranı yüzde 48.8 oldu.

2021 cumhurbaşkanlığı seçimleri böylece İran tarihinde katılımın en düşük olduğu cumhurbaşkanlığı seçimi olarak tarihe geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı seçilen Reisi'ye tebrik mesajı gönderdi ve seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olmasını diledi.

Seçimlerde Erdoğan ve İlham Aliyev'e de oy çıktı.