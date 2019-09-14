Tarihi Osmanlı konağı kadın ve gençlerin eğitimi için kullanılacak

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan ve Osmanlı dönemin nadir eserlerinden biri olan Necati Kudül Konağı, açılacak kurslarla artık kadın ve genç girişimciler için kullanılacak.

Osmaneli Belediyesince hazırlanan ve yürütülecek olan "Kaliteli Girişimci-Güçlü Rekabet" projesi kalkınma ajansı tarafından desteğe uygun görülmesinin ardından Necati Kudül Konağı artık kadın ve genç girişimciler için kullanılacak. Proje hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, hazırlanan projenin 500 bin TL yatırım desteği aldığını anlatarak, "Osmaneli Belediyesince hazırlanan ve yürütülecek olan projemize Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) A.Ş., Bilecik KOSGEB, Bilecik İŞKUR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Osmaneli Esnaf ve Sanatkarlar Derneği destek verecek iştirakçilerimizdir. Osmaneli Belediyesi liseyi bitirmiş işsiz gençleri kadınları, üniversiteyi yeni bitirmiş iş bulamamış meslek sahibi ancak kendi işini kuramamış kadın ve gençlerin bu proje ile önü açılacak. Belediyemiz 2014 yılından bu yana Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisleri, Hisarcık Beşevler Yöresel Ürün Üretme Tesisleri, Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi, Osmaneli Belediyesi personeli eğitimleri, tarihi çarşının İŞGEM olarak restorasyonu ve düzenlenmesi, Bilecik’te Ahilik eğitimleri, fuar ve sergilere katılma destekleri, gençler ve kadın girişimciler için girişimcilik destekleri gibi birçok projede destek ve hibelerinden yararlanmıştır. Osmaneli Belediyesi üniversitelerimizin destekleriyle çok önemli projelere destek almış ve kurduğu tesisleri geliştirerek sürdürülebilirliği sağlamıştır. Bugün artık Osmaneli’nin değeri haline gelen Lefke Bezi, ayva lokumu, salça, tarihi çarşı, konaklar, iş geliştirme merkezi, kaybolmakta olan sanatların canlandırılması sürekli eğitim merkezi ilçemizin değerleri haline geldi. Yeni alacağımız girişimcilik mali desteği ile gençlerimize ve kadınlarımıza iş imkânları da sağlamış olacağız" dedi.