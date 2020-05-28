  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tarihi Mısır Çarşısı'nda temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 13:28:22 -
Tarihi Mısır Çarşısı'nda temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan tarihi Mısır Çarşısı'nda temizlik ve hijyen çalışması gerçekleştirildi.

Fatih Belediyesi Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen işlemlerde, tarihi çarşının içi önce köpüklü suyla yıkandı, ardından özel solüsyonlarıyla dezenfekte edildi.

Vatandaşların alışveriş yapabilmesi için hazır hale getirilen Mısır Çarşısı'nın, 1 Haziran pazartesi günü saat 10.00'da açılacağı duyuruldu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı