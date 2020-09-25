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Aktüel Tarihi mekanlara 3 milyon ziyaretçi
Aktüel

Tarihi mekanlara 3 milyon ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerini, yaz aylarında ziyaret edenlerin sayısı 3 milyon 10 bine ulaştı. Denizli Pamukkale Hierapolis Ören Yeri 233 bin 185 ziyaretçi ile listenin başında yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 10:20:00 -
Tarihi mekanlara 3 milyon ziyaretçi

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle haziran başına kadar kapalı kalan Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri yaz aylarında tekrar kapılarını açtı. Bu yaz yerli ve yabancı turistler, müzelerden daha çok ören yerlerine gitmeyi tercih etti. Yazın en çok ziyaret edilen tarihi mekanlar listesinde ilk 10 sırada 6 ören yeri, 4 müze yer aldı. Müze ve ören yerleri haziran, temmuz ve ağustos aylarında 3 milyon 10 bin kişiyi ağırladı.

En çok ziyaret Pamukkale'ye

UNESCO Dünya Mirası Listesindeki Denizli Hierapolis Pamukkale Ören Yeri, 233 bin 185 kişiyle bu yaz en çok ziyaret edilen mekan oldu. Konya Mevlana Müzesi, 198 bin 490 kişiyle listede ikinci sırayı aldı. Eski Çağ’ın, üç ayrı limana sahip ticaret kenti Antalya Phaselis Ören Yeri de yaz aylarında en fazla ziyaretçi çeken tarihi mekanların başında geldi. Antalya Phaselis Ören Yeri, 128 bin 673 kişiyi ağırladı. “Yüksek dağ” anlamına gelen ve “sönmeyen ateşin kenti” olarak da nitelendirilen Antalya Olympos Ören Yeri, listede dördüncü oldu. Tarihi pek çok mirası barındıran Antalya Olympos Ören Yeri, 124 bin 616 kişiye kapılarını açtı. En çok ziyaret edilen ören yeri ve müzeler listesinde beşinci sırada bulunan İzmir Efes Ören Yeri’ni ise 124 bin 358 kişi gezdi.

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