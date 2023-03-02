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Yaşam

Tarihi konak kaderine terk edildi | Bakın hırsızlar neleri sökmüş!

Çankırı'da bulunan tarihi bir konak, yıkılmaya yüz tuttu.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 14:42:00 -

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde bulunan eski konak ilgisizlik sebebiyle harabeye dönerken, içerisindeki işlemeler ise hırsızlar tarafından talan edildi.

Çankırı’nın Çerkeş ilçesi Karamuklu Mahallesi’nde bulunan eski konak bakımsızlık ve ilgisizlik sebebiyle yok olmaya yüz tuttu. Harabeye dönen konakta bulunan tavan işlemeleri ise hırsızlar tarafından çalındı. İçerisinde bulunan tarihi eşyalarla yıkılmaya yüz tutan konağın duvarlarının ise çatladığı görüldü.

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