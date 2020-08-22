Tarihi keşif sonrası Rusya'da gaz sancısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz açıklarında 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunun müjdesini paylaştı.

Tarihi gelişmeyi yakından takip eden Rus basını Erdoğan'ın sözlerini sok dakika olarak servis etti

Rusya merkezli TASS haber ajansı, haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz ile ilgili bilgilere yer verdi. TASS, haberinin başlığını ise "Türkiye, Karadeniz'de büyük bir doğal gaz rezervi buldu" cümlesiyle attı.

Ülkenin önemli haber ajanslarından Ria Novosti de Erdoğan'ın açıklamalarına dayandırdığı haberinde bulunan doğal gaz rezervi ile ilgili teknik bilgilere yer verdi. Ria Novosti, haberinin başlığında ise "Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz buldu" idadelerini kullandı.

Rusya'nın önde gelen haber kanallarından iz.ru ise Cumhubaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini içeren sözlerine geniş yer verdi.

Rusya'nın önemli ekonomi platformlarından olan İnvesting.ru da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadelerine yer vererek okuyucularına servis ettiği haberinde keşfedilen doğal gaz rezervinin Türkiye tarihinde bulunan en büyük rezerv olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde açıkladığı doğal gaz müjdesine ilişkim Rus basınına değerlendirmelerde bulunan Ulusal Enerji Güvenliği Vakfı Baş Analisti İgor Yuşkov, "Mavi Akım ve TürkAkım boru hatlarından Türkiye'nin gaz alımı var. Türkiye'nin bu hatlar üzerinden gaz alımı ilkbahar ve yaz aylarında düşüyor. Türkiye'nin bulduğu doğal gaz nedeniyle bir hattı gözden çıkarabilir. Mavi Akım Gazprom'a ait değil. Botaş'ın da burada hissesi var. Türkler için Mavi Akım'dan gaz alımını durdurmak daha akılcı olacaktır" dedi.

Türkiye'ye gaz satamama korkusu

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin hatırı sayılabilir oranda büyük bir rezerv olduğunu kaydeden Yuşkov, "2020 Gazprom için Türk pazarındaki en kötü yıl olabilir. Türkiye'nin bulduğu doğal gaz haricinde 2017 ve 2019 yıllarına oranla 2020 yılında Türkiye'ye daha az gaz akışı yapıldı. Türkiye, Rusya'nın Avrupa pazarına gaz akışı sağladığı ülkeler arasında en az gaz alabilen ülke durumuna düşebilir" ifadelerini kullandı.