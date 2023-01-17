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Kültür - Sanat Tarihi keşif: Norveç'te, dünyanın en eski runik taşı bulundu! Bir ilke imza atıldı: En eski türk yazıtları detayı...
Kültür - Sanat

Tarihi keşif: Norveç'te, dünyanın en eski runik taşı bulundu! Bir ilke imza atıldı: En eski türk yazıtları detayı...

Türk dünyasının ve dünyanın konuştuğu keşi: Norveç'te dünyada runik alfabesinin kullanıldığı en eski taşlar olduğu düşünülüyor. Yılları aşan eser gün yüzüne çıkarıldı. Dikkat çeken detay ise moğolistan'da bulunan ilk türk yazıtları gibi; Göktürk Kitabeleri, Orhun Yazıtları eski Türk yazıtlarına benzetilmesi! Peki, Rune taşı nedir? Rune taşları anlamları ne? İşte haberin detayları

Yeniakit Publisher
2023-01-17 17:28:00 - 2023-01-17 17:42:47
Tarihi keşif: Norveç'te, dünyanın en eski runik taşı bulundu! Bir ilke imza atıldı: En eski türk yazıtları detayı...

Norveç'in başkenti Oslo'nun batısındaki Tyrifjord Gölü yakınlarında 2021'in sonbahar aylarında yapılan kazı çalışmalarında, Göktürk yazıtlarında kullanılan yazı sistemi olan "runik"in yer aldığı yazıt bulundu.

Yazıtın ön kısmında yer alan "idiberug" ifadesinin kadın veya erkek adı olabileceği gibi bir aileyi de niteleyebileceği açıklandı.

Oslo'da bulunan Kültür Tarihi Müzesi'nden yapılan açıklamada, yassı ve kare şeklindeki kahverengimsi kum taşının İskandinavya'da yazılmış en eski yazı örneği olabileceği belirtildi.

Açıklamada, eserin "şimdiye kadar bulunan en eski runik yazıtlardan" ve "dünyada tarihi saptanabilen en eski runik taş" olduğu ifade edildi.

Oslo Üniversitesi'nde görevli Prof. Kristel Zilmer, yazıtın incelenmesi ve yazıldığı tarihin belirlenmesi için keşfi, aylar sonra duyurduklarını belirtti.

Zilmer, yazıtın Erken Demir Çağı'nda runik alfabesinin kullanımı hakkında bilgi sağlayacak nitelikte olduğunu açıkladı.

Yazıtın, Norveç ve İskandinavya'da runik alfabesinin kullanımına ilişkin ilk denemelerden biri olabileceğini kaydeden Zilmer, eserde, dilsel anlamı olmayan başka ifadelerin de olduğunu söyledi.

Yazıt, 21 Ocak'tan itibaren 1 ay boyunca Kültür Tarihi Müzesi'nde sergilenecek.

Peki, Rune taşı nedir? Rune taşları anlamları

Runik Taşlar, runik tarzı yükseltilmiş taş yazıtı ama bu terim kayalar ve kaya üzerinde yazıtlar için de kullanılır. Bu gelenek 4. yüzyılda başlamış ve 12. yüzyılda da sürmüştür. En çok İskandinavya'da bulunur, ancak Viking Çağı'nda ziyaret ettikleri yerlere de dikilmiş taşlar vardır.

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