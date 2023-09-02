Tarihi keşif bulundu: Demir, çelikten yoğun çok büyük bir gezegen! Jüpiter gibi gaz devleri her an keşfedilebilir

Çelikten daha yoğun tuhaf bir gezegen keşfedildi

Dış gezegen veya öte gezegen araştırmaları birbirinden çok farklı gezegen sistemleri keşfetmemizi sağladı. Bunlar arasında yıldızına çok yakın olan Jüpiter gibi gaz devleri, Neptün’e benzeyen gaz gezegenleri veya Dünya gibi kayalık olarak gezegenler yer alıyor. Şimdi ise astronomlar “çelikten daha yoğun” Neptün büyüklüğünde beklenmedik bir gezegen keşfine imza atıyorlar.

Yapılan resmi basın açıklamasında, Neptün büyüklüğünde böylesine büyük bir gezegenin keşfedilmesinin oldukça sıra dışı olduğu belirtiliyor. Çalışmanın yazarları, yeni bulunan gezegenin bileşiminin iki göksel gezegen arasındaki katastrofik bir çarpışmanın sonucu olabileceğini öne sürüyor. Esasında bu tür çarpışmalara çok yabancı değiliz. Zira bize en yakın gök cismi olan Ay’ın Dünya ile çarpışan başka bir gezegen sayesinde oluştuğuna inanılıyor.

Dış gezegen veya öte gezegen araştırmaları birbirinden çok farklı gezegen sistemleri keşfetmemizi sağladı. Bunlar arasında yıldızına çok yakın olan Jüpiter gibi gaz devleri, Neptün’e benzeyen gaz gezegenleri veya Dünya gibi kayalık olarak gezegenler yer alıyor. Şimdi ise astronomlar “çelikten daha yoğun” Neptün büyüklüğünde beklenmedik bir gezegen keşfine imza atıyorlar.

Yapılan resmi basın açıklamasında, Neptün büyüklüğünde böylesine büyük bir gezegenin keşfedilmesinin oldukça sıra dışı olduğu belirtiliyor. Çalışmanın yazarları, yeni bulunan gezegenin bileşiminin iki göksel gezegen arasındaki katastrofik bir çarpışmanın sonucu olabileceğini öne sürüyor. Esasında bu tür çarpışmalara çok yabancı değiliz. Zira bize en yakın gök cismi olan Ay’ın Dünya ile çarpışan başka bir gezegen sayesinde oluştuğuna inanılıyor.

Gezegen çarpışması

donanimhaber'e göre: Keşfedilen TOI-1853b, turuncu cüce yıldız TOI-1853'ün etrafında dönen bir gezegen konumunda. Bu ötegezegen sistemi NASA'nın Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) tarafından tespit edilirken, Boötes takımyıldızı yönünde Dünya'dan yaklaşık 544 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. TOI-1853b, Neptün büyüklüğündeki bir gezegen için beklenenden daha büyük oranda kaya kütlesinden oluşuyor. Gezegenin kütlesinin, bilinen diğer benzer büyüklükteki gezegenlerin iki katı olması, yoğunluğunun önemli ölçüde yüksek olduğunu gösteriyor.

Öte yandan gezegenin nasıl oluşuğu hâlâ kesin olarak bilinmiyor. Ancak araştırmacılar, gezegenin katastrofik bir gezegen çarpışması sonucu oluştuğunu gösteren bir bilgisayar modeli oluşturabildiler. Bu güçlü kozmik çarpışma geride devasa kaya parçaları bırakırken çarpışmadan önce var olan atmosferi ve suyun yok olmasına neden olmuş olabilir. Ekip, bu gezegenin başlangıçta su zengini bir dünya olduğunu tahmin ediyor.

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Çalışmanın ortak yazarı Jingyao Dou, “Bu gezegen çok şaşırtıcı! Normalde bu kadar çok kayadan oluşan gezegenlerin Jüpiter gibi suya benzer yoğunluğa sahip gaz devlerine dönüşmesini bekleriz. TOI-1853b, Neptün büyüklüğünde ancak çelikten daha yüksek bir yoğunluğa sahip.” ifadelerini kullanıyor.