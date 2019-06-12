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Tarihi Kervansaray, Leonardo Da Vinci sergisine ev sahipliği yapacak

Tales Matematik Müzesi’nin katkıları ile Leonardo da Vinci sergisi Roma, Milano, Chicago ve İzmir gibi dünya kentlerinden sonra 21Haziran-1 Eylül tarihleri arasında Kuşadası’nda sergilenecek.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:36
Tarihi Kervansaray, Leonardo Da Vinci sergisine ev sahipliği yapacak

Tales Matematik Müzesi’nin katkıları ile Leonardo da Vinci sergisi Roma, Milano, Chicago ve İzmir gibi dünya kentlerinden sonra 21Haziran-1 Eylül tarihleri arasında Kuşadası’nda sergilenecek.


Kuşadası Öküz Mehmet Paşa Kervansarayında yer alacak olan sergide Leonardo Da Vinci’nin 500 yıllık notlarından yararlanarak, tamamen el işçiliğiyle oluşturulmuş 30’a yakın icadı sergilenecek. Ayrıca Leonardo Da Vinci’nin mimarlık, mühendislik, anatomi gibi alanlardaki eskizlerinden yola çıkarak savaş makinalarını, piston, torna makinası ve tarihin ilk su kayağını görmenin yanında bugün kullandığımız birçok alette Leonardo Da Vinci’nin izlerine ve uygarlık tarihine dokunuşuna şahit olunacak.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Tales Matematik Müzesi tarafından hazırlanan Da Vinci Sergisi’nin Kuşadası’nda açılacağının müjdesini verdi. Başkan Ömer Günel serginin Kuşadası tanıtımı açısında da büyük önem taşıdığının altını çizerek, “ Ülkemiz de İzmir’den sonra ilk defa Kuşadası’na gelen bu sergi, Leonardo Da Vinci’nin çalışmalarının en büyüleyici olanlarını bir araya getirecek. Leonardo Da Vinci’nin ustalıkla ortaya koyduğu çizimleri ve büyüleyici eserlerini ahşaba hayat vererek yeniden inşa edilen bu sergi, Leonardo’nun akıl dünyasına dalmak isteyen ziyaretçilerle buluşacak. “ dedi.


Belediye Başkanı Ömer Günel, 21 Haziran - 1 Eylül 2019 tarihleri arasında, Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’nda ziyaretçileriyle buluşacak olan Da Vinci Sergisi’nin Kuşadalılar ve ilçeyi ziyaret eden turistlerden yoğun ilgi göreceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:36
  1. sergi

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