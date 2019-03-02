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Tarihi kentte kış güzelliği

Yeniden etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, tarihi bir kent olan Bitlis’in Ahlat ilçesinde ise seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

02 Mart 2019 Cumartesi 14:13
Tarihi kentte kış güzelliği

Tarihi ve doğal güzellikleri ile bilinen Ahlat’ta yeniden başlayan kar yağışının ardından beyaz gelinliklerini giyen kümbetler, görenleri kendine hayran bıraktı. Karla ayrı bir güzelliğe bürünen Bayındır Köprüsü ve şelalesi, tarihi mağara evler, kubbeleri beyaza bürünen tarihi kümbetler ile dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı seyri doyumsuz görüntüler oluşturuyor. Doğa ve manzara fotoğrafçıları da kar yağışının ardından kartpostallık görüntülerin oluşturduğu başta Selçuklu Meydan Mezarlığı olmak üzere tarihi mekanları fotoğraflıyor.

Boş zamanlarında hobi olarak fotoğraf çektiğini söyleyen Nurullah Aydın, “Dün gece yağan kar yağışını sabah fotoğraflayabilmek için erkenden kalkıp buraya geldik. Güzel memleketimizin tarihi dokusuyla bütünleşen kar fotoğraflarını çekip arşivlerimize katıyoruz. Ayrıca dışarıda yaşayan hemşehrilerimize göndermek ve göstermek için buralarının güzelliklerini çekiyoruz. Fotoğrafçı arkadaşlarımızla birlikte burada güzel fotoğraflar çekip arşivlerimizi dolduruyoruz” dedi.

Bahadır Çapan da boş zamanlarında fotoğraf sanatıyla uğraştığını belirterek, “Dün akşamdan beri yağan kar yağışı Selçuklu Meydan Mezarlığında çok güzel görüntüler oluşturuyor. Bu görüntüleri kaçırmak istemedim ve fotoğraf çekmek için buraya geldim. Selçuklu Mezarlığı kışın eşsiz bir manzaraya bürünüyor, biz de bu eşsiz manzarayı fotoğraflıyoruz. Herkesi Ahlat’a fotoğraf çekmeye bekliyoruz” diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:13
  1. Aydın
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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