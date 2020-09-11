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Gündem "Tarihi kan ile dolu Fransa rol kapmaya çalışıyor..."
Gündem

"Tarihi kan ile dolu Fransa rol kapmaya çalışıyor..."

Saadet Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'ye yönelik haddi aşan sözlerine ilişkin sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 15:32:00 -
"Tarihi kan ile dolu Fransa rol kapmaya çalışıyor..."

Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesinden sonra kuduran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan küstah bir açıklama daha geldi. 

Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz hakkında Avrupa Birliği'ne, "Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız. Herhangi bir gerilimden uzak durmaya çalışıyoruz fakat Türkiye’nin bölgedeki amaç ve isteklerini netleştirmesi gerekiyor. Avrupa’nın Türkiye’ye karşı daha net ve birlik halinde bir tutum sergilemesi gerekiyor" yönünde çağrıda bulunmuştu.

Saadet Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, Macron'un Türkiye'ye yönelik küstah sözlerine tepki olarak, "Macron'a tavsiyemiz dünde yaşamayı bırakmasıdır. Napolyon özentisiyle arz-ı endam etmekten vazgeçmesidir. Türkiye’nin içişleri hakkında hadsiz ve pervasızca konuşacağına, Fransız halkını içine düşürdüğü girdaptan bir an önce çıkarmak için çalışsa daha doğru bir iş yapmış olur. Türkiye'de iktidarlar gelir, iktidarlar gider ama iş başına gelen her yönetim, bu milletin uluslararası hukuktan doğan haklarını korumakla görevlidir. Tarihi kan, gözyaşı, zulüm ve soykırımlarla dolu olan Fransa bugün çıkmış bir de Akdeniz’de rol kapmaya çalışıyor. Macron'a tavsiyemiz dünde yaşamayı bırakmasıdır. Napolyon özentisiyle arz-ı endam etmekten vazgeçmesidir. Türkiye’nin içişleri hakkında hadsiz ve pervasızca konuşacağına, Fransız halkını içine düşürdüğü girdaptan bir an önce çıkarmak için çalışsa daha doğru bir iş yapmış olur." ifadelerini kullandı. 

 

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