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Tarihi Kaleiçi’nde renk cümbüşü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaleiçi’ni çiçeklerle süsledi.

28 Haziran 2019 Cuma 12:20
Tarihi Kaleiçi’nde renk cümbüşü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaleiçi’ni çiçeklerle süsledi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaleiçi’ne yaklaşık 35 bin mevsimlik çiçek dikti.


Antalya’nın simgesi Kaleiçi ziyaretçilerine renk cümbüşü yaşatıyor. Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı peyzaj düzenlemeleriyle Antalya’nın en önemli tarihi mirası Kaleiçi sokaklarını güzelleştiriyor. Ekipler, bir taraftan Kaleiçi sokaklarında deformasyona uğrayan saksıların bakım onarımını yaparken bir taraftan da birbirinden güzel binlerce çiçeği toprakla buluşturuyor.


Kaleiçi’nin muhtelif sokakları, vinka (rozet çiçeği ), kedi tırnağı ve petunya gibi rengarenk bitkilerle süslendi. Yaklaşık 35 bin çiçeği toprakla buluşturan Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, çim alanların biçimi ve mevcut bitkilerin bakımını yapıyor. Marangoz ekipleri deforme olan saksıların boya ve oranım işleri gerçekleştiriyor. Turistlerin en yoğun uğrak yerlerinden Kaleiçi canlı renkleri ve sunduğu görsel şölenle kartpostallık görüntüler sunuyor.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:20
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