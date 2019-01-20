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Tarihi İpek Yolu'ndaki Zigana Dağı'nda kış güzelliği

Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı'nda son haftalardaki kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu

20 Ocak 2019 Pazar 10:50
Tarihi İpek Yolu'ndaki Zigana Dağı'nda kış güzelliği

Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde bulunan ve Torul ilçe sınırlarındaki 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı, yoğun kar yağışının ardından havadan görüntülendi.

Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nda yer alan Zigana Dağı Geçidi, son haftalarda etkisini artıran soğuk ve yağışlı havayla beyaza büründü.

Her mevsim farklı doğal güzellikler sunan Zigana Dağı, özellikle bugünlerde güzergahta yolculuk yapanlara görsel şölen yaşatıyor. Beyaz örtüyle kaplanan dağlar ve yüksek doruklar, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Karayolları ekiplerinin kar yağışı nedeniyle 24 saat süreyle çalıştığı Zigana Dağı Geçidi, havadan görüntülenen virajlı yolları ve karla kaplı çam ormanlarıyla adeta kartpostallık görüntüler sunuyor.

Doğu Karadeniz'in en önemli kayak merkezlerinden Gümüşkayak Tesisleri'nde işletmesi bulunan Hüseyin Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl yoğun kar yağışının bölgeye ziyaretleri artırdığını söyledi.

Özellikle hafta sonları insanların günübirlik aileleriyle geldiği Zigana Dağı'nda güzel zaman geçirdiğini anlatan Eroğlu, "Bu sezon geçmiş yıllara göre iyi derecede kar yağışı oldu. Geçmiş yıllarda kuraklık nedeniyle gelen ziyaretçi sayısı da azalmıştı ama şimdi çok şükür insanların gelip kayabileceği ve zaman geçirebileceği çok güzel bir ortam var." diye konuştu.

Eroğlu, Zigana Dağı'nda ve yüksek kesimlerde kar kalınlığının bir metre ve üzerinde olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 10:50
  1. Gümüşhane
  2. kar yağışı
  3. Trabzon
  4. Zigana Dağı
  5. Zigana Geçidi

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