Tarihi heyecanlandıran keşif! Komagene Krallığı Perre Anti Kenti'nden tam 1800 yıllık mozaik

Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Yağız'ın bilimsel koordinatörlüğünde 2001 başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarının bu yılki bölümünde, 12 metrekarelik mozaik taban gün yüzüne çıkarıldı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, çalışmaları inceleyerek Müze Müdürü Mehmet Alkan'dan bilgi aldı.

Vali Çuhadar, AA muhabirine, kazı çalışmalarında yeni eserlerin gün yüzüne çıkarıldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Burası bir yaşam alanı. En son bir mozaik tabanı tespit ettik. Roma dönemine ait 200-300'lü yıllar arasında olduğu tahmin ediliyor. Kazmaya devam edeceğiz. Perre Antik kenti, Doğu'nun Efes'i. Biz burayı tamamen çıkardığımızda gerek dünya turizmi gerekse Türkiye turizmine büyük bir eser kazandırmış olacağız. Çalışmalarımız devam ediyor."

- "MOZAİK TABAN, SİYAH, BEYAZ VE MAVİ PARÇALARLA OLUŞTURULMUŞ"

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ise geçen yıl Nekropol alanda başladıkları kazılarda bir sosyal yaşam alanı tespit ettiklerini, bu alanda özellikle dokuma atölyesi ve alt tabanda 2'nci yüzyıla ait bir mozaik tabanı tespit ettiklerini dile getirdi.

Kazı çalışmalarının kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden Alkan, "Bu mozaik taban siyah, beyaz ve mavi parçalarla oluşturulmuş. Taban mozaiği üzerinde ise ağ motifi bulunmakta. Hemen yan tarafında ise tuğlalarla yapılmış bir taban ve 4 girişi bulunuyor. Kazılarda çok ciddi sürprizler ile karşılaşıyoruz." sözlerine yer verdi.

Kommagene antik kenti nerede? Kommagene Krallığı Nemrut...

MS 72 yılında, Vespasianus döneminde Kommagene, Roma'nın Suriye Eyaleti'ne katıldı. Nemrut Dağı Millî Parkı, Adıyaman ili; Kâhta ilçesinde bulunan ve içinde Kommagene Krallığı'nın bir antik kentini barındıran millî park ve ören yeri.

Adıyaman il sınırları içerisinde bulunan,1987 yılında UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ne girmiş olan Nemrut Dağı, aslında asıl ismi Anka Dağı olan Anti Toros dağ silsilesinin 2206 m yüksekliğindeki ‘Nemrut Zirvesi’ dir. Nemrut Dağı’nı bu kadar değerli yapan, üzerinde bulunan antik mezar, anıtsal heykeller, mimari kalıntılar ve benzersiz manzarasıdır.

Eski çağlarda dağın yamaçlarında hükümdarlık yapmış olan Kommagene Kralı I. Antiochos, tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek ve ölümsüzleşmek için, Helenistik Dönemin en görkemli kalıntılarını burada bırakmıştır.

Kommagene Krallığı nerede kurulmuştu? Coğrafyası nasıldı?

Günümüzde Kommagene Krallığı’nın çekirdeği olarak Adıyaman’ı ve ardından da Gaziantep ve Kahramanmaraş illerini de içine alan bir coğrafyayı kapsadığını söyleyebiliriz. Geçmişte ise, batısında Kilikya yani Alanya’dan başlayıp doğuda Iskenderun Körfezi’nde son bulan bölge ile, kuzeyinde Kapadokya, güneyinde Osrohone Krallığı yani Urfa’daki Edessa Krallığı ve yine güneyinde Suriye olan bölgede bulunuyordu. Stratejik ve doğal kaynakları açısından çok önemli bir coğrafyada yer alan Kommagene Krallığı’nın bulunduğu bölge, Fırat Nehri geçitlerine ve ovalarına hakim bir noktadaydı. (academic-tour)

Komagene nedir?

Komagene kelimesi Kommagene kelimesinin Türkçe okunuşudur. Kommagene; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Adıyaman bölgesinde, Persler ve Romalılar arasında bu devletler ile yaşamış bir devletin adıdır. Yaklaşık 2 bin yıl öncesine kadar Adıyaman bölgesinde hüküm sürmüştür. Bugün Kommagene devletinden kalan eserler dünyanın 8. Harikası olarak kabul edilmektedir. Komagene günümüzde Türkiye'de firma adı olarak ta kullanılmakta.

Kommagene krallığı Kürt mü? Kommagene Krallığı Türk mü?

Kommagene Krallığı, İranlı Orontid Hanedanı'nın Helenleşmiş bir kolu tarafından yönetilen ve MÖ 163 - MS 72 yılları arasında varlık göstermiş bir Greko-Pers krallığıdır. Partlar, Ermeniler ve Romalılar arasında tampon bir ülke olmuş, çok kültürlü bir devlettir.

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