Tarihi heyecan verici keşif: NASA'dan Samanyolu’na benzeyen yeni galaksiler tespit edildi! 11 milyar yıllık

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, evren mevcut yaşının sadece yüzde 25'indeyken oluşan ve biri 11 milyar yıl öncesine dayanan Samanyolu'na benzer yeni galaksiler keşfetti.

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu tarafından paylaşılan görüntüler, şimdiye kadar keşfedilen en eski çubuklu gökadalardan bazılarını gösterdi. Galaksiler, Samanyolu'nda olduğu gibi galaksilerin merkezlerinden dış disklerine uzanan uzun yıldız çubuklarına sahip.

NASA, yeni keşfedilen devasa gaz, toz ve yıldız topluluklarının, aynı zamanda, 13,7 milyar yıl önce meydana gelen Büyük Patlama’dan kısa bir süre sonra, yıldız çubuklarını ilk kez gösteren topluluklar olduğunu açıkladı.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Bununla birlikte kurum, Samanyolu galaksisinde yıldız çubuklarının halihazırda var olduğunu, ancak evrenin erken aşamalarında ilk kez görüntülendikleri duyurdu.

ABD'deki Texas Üniversitesi'nde astronomi profesörü olan Shardha Jogee, "Erken yıldız çubukların bu keşfi, galaksi evrimi modellerini geliştirebileceğimiz anlamına geliyor” dedi.

Diğer taraftan, NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu daha önce yıldız çubuklarını görüntülemişti, ancak hiçbiri bu kadar eski değildi.

Jogee, "Hubble verilerinde neredeyse hiç görünmeyen çubuklar, James Webb sayesinde ortaya çıktı ve teleskobun galaksilerin altında yatan yapıyı görmek için muazzam gücünü gösterdi" dedi.

YAŞLARI 8-11 MİLYAR YIL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Öte yandan, araştırmacılar yaşları sekiz ila 11 milyar arasında değişen altı çubuk gökada belirledi.

Analize liderlik eden Yuchen Kay' Guo, "Bu çalışma için, daha önce hiç kimsenin kullanmadığı verileri kullandık. Bu hiç kimsenin girmediği bir ormanı görmek gibi" ifadelerini kullandı.