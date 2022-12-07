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Medya Tarihi gün! Başörtüsü teklifi bugün veriliyor
Medya

Tarihi gün! Başörtüsü teklifi bugün veriliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti'nin başörtüsüyle ilgili anayasa teklifinin bugün Meclis Başkanlığı'na verileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 10:17:00 -
Tarihi gün! Başörtüsü teklifi bugün veriliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti'nin başörtüsüyle ilgili anayasa teklifinin bugün Meclis Başkanlığı'na verileceğini söyledi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Zengin, "Dünyada yasaklar yeniden canlandırılmak isteniyor. Tam da bu nedenle başörtüsünün anayasa değişikliği ile en üst güvenceye kavuşturulması gerekiyor. Ama biz sadece başörtülü kadınların değil başı açık kadınların da yaşam tarzlarını anayasal güvence altına alacağız” dedi.

Selvi, "Şimdi zaman, başörtüsü konusunda samimiyet zamanı. Göreceğiz kim gerçekten başörtüsüne serbestiyet istiyor, kim siyasi istismar peşinde koşuyor. Hepsi ortayla çıkacak" diye ifade etti.

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