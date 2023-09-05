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Gündem Tarihi felaket kapıda! Tüm dünya o illerimize dikkat kesildi! Resmen yok edecek
Gündem

Tarihi felaket kapıda! Tüm dünya o illerimize dikkat kesildi! Resmen yok edecek

Yeniakit Publisher
2023-09-05 13:10:00 -
Tarihi felaket kapıda! Tüm dünya o illerimize dikkat kesildi! Resmen yok edecek

Meteorolojik kaynaklar tarafından Türkiye'nin komşusu Yunanistan hakkında felaket bir haber verildi. Ege ve Akdeniz adeta tüm suyunu alıp Yunanistan'a boşaltacak. Tarihi bir felaket gelebilir. Dünyanın gözü Antalya, Mersin, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale kıyılarına çevrildi.

Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Akdeniz ve Ege coğrafyası artık yavaş yavaş kış aylarına girmeye hazırlanıyor. Meteorolojik kaynaklar tarafından da Ege ve Akdeniz'in hava durumuna yönelik bilgilendirmeler yapılmaya başlandı. Önümüzdeki saatlerde ise Türkiye'nin komşuları arasında yer alan Yunanistan'ı büyük bir felaket bekliyor. 

Hava Forum tarafından ciddi konu hakkında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 

"İstanbul'a 2 yılda yağan toplam yağmur, 48 saatte Yunanistan'a yağabilir. Metrekareye 2 ton yağış düşebilir. Çok tehlikeli, ağır sel riski var.
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Ege ve Akdeniz deniz suyunu adeta alıp Yunanistan'ın üzerine boşaltacak. Tahminler bu yönde... Komşu Yunanistan'ı yakın takibe aldık..." 

Diğer yandan Yunanistan'da tarihi bir felaket gelebilir. Tarihi bir felaket gelebilir. Dünyanın gözü Antalya, Mersin, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale kıyılarına çevrildi. 

 

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