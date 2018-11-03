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Tarihi eser niteliğindeki kitabı satarken yakalandılar

Bursa'da düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğindeki bir kitabı satmaya çalışan 3 kişi yakalandı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 16:26
Tarihi eser niteliğindeki kitabı satarken yakalandılar

Bursa'da bir alışveriş merkezinin otoparkında tarihi eser niteliğinde kitabın satışı için pazarlık yapan 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir alışveriş merkezinin otoparkında 'tarihi eser' niteliğinde kitap satılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, bir otomobilde bulunan tarihi eser olduğu değerlendirilen kitaba el koyarak, satış için pazarlık yapan 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 16:26
  1. Bursa
  2. kaçakçılık operasyonu
  3. tarihi eser kaçakçılığı
  4. Suçüstü yakalandılar

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