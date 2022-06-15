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Yerel Tarihi eser kaçakçısı yakalandı
Yerel

Tarihi eser kaçakçısı yakalandı

Çanakkale’de tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 22:33:00 -
Tarihi eser kaçakçısı yakalandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, şüpheli M.G.’nin ikametinde yapılan aramalarda 62 tarihi eser olduğu değerlendirilen taş obje, 6 Osmanlı döneminden kalma el yapımı kırmızı beyaz ve yeşil beyaz renklerinde ay yıldızlı bayrak, 4 köstekli saat, üzerinde ‘Ottoman’ ibaresi ve Arapça ifadeler bulunan 7 bez torba, 2 top mermisi başlığı, 2 alan tarama dedektörü ele geçirildi.

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