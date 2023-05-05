  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sandığa gidecek herkes bunu bilmeli! İşte Bolu Dağı Tüneli ve Zigana Tüneli hikayesi

O ülkeden kaçış sürüyor! Oturum izni almak için Türkiye'den çılgınlar gibi konut almaya başladılar

Gerçekten ibretlik! "Erdoğan’a küskünüm" diyenler bu yazıyı iyi okusun

Erdoğan Van'da petrol müjdesini duyurdu

Baykar’dan Hürriyet gazetesinin matbaası ilgili açıklama

Üç güvenilir anket firması Erdoğan'ın oy oranını duyurdu! Yeni çıktı! Bomba sonuçlar

Dünya Altın Konseyi'nden şaşkına çeviren Türkiye açıklaması: Tek başlarına aldılar

Her dediği çıkan Mert Başaran'dan altın için 'yok artık' dedirten tahmin! 'Sakın borç almayın' diyerek duyurdu

Ahmet Hakan'dan bomba çıkış! Seçim akşamı sonuçlar böyle çıkmazsa bunu yapacağım

İP’in seçim standında bunu da gördük! Al patatesi ver oyunu
Yerel Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
Yerel

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-05-05 18:30:00 -
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Çanakkale’de polis tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale’de polis tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde N.D.’nin evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 25 sikke, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 77 sikke, 18 metal obje, kemer tokası, siyah taşlı olmak üzere toplam 4 yüzük, Çanakkale Savaşları'ndan kalma olduğu değerlendirilen at nalı parçası, 4 santim uzunluğunda 3 santim genişliğinde üzerinde insan silueti bulunan heykel başı ve anfora ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli N.D. hakkında adli işlem yapılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23