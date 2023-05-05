Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Çanakkale’de polis tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde N.D.’nin evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 25 sikke, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 77 sikke, 18 metal obje, kemer tokası, siyah taşlı olmak üzere toplam 4 yüzük, Çanakkale Savaşları'ndan kalma olduğu değerlendirilen at nalı parçası, 4 santim uzunluğunda 3 santim genişliğinde üzerinde insan silueti bulunan heykel başı ve anfora ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli N.D. hakkında adli işlem yapılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.