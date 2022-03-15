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Yerel Tarihi eser kaçakçılarına darbe: 178 adedi ele geçirildi!
Yerel

Tarihi eser kaçakçılarına darbe: 178 adedi ele geçirildi!

Gaziantep’te durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 178 adet sikke ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 18:37:00 -
Tarihi eser kaçakçılarına darbe: 178 adedi ele geçirildi!

Gaziantep’te durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 178 adet sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda durumundan şüphelenilerek durdurulan H.Y’nin üzerinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 178 adet sikkenin ele geçirildiği, gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlemin başlatıldığı bildirildi.

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