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Gündem Tarihi duyuruldu... Türkiye'ye sürpriz çağrı: İşbirliğine hazırız!
Gündem

Tarihi duyuruldu... Türkiye'ye sürpriz çağrı: İşbirliğine hazırız!

Türkiye'nin yerli imkanları ile üretimine hazırlandığı Milli Muharip Uçak (MMU) için alt yapı çalışmaları sürerken, Rusya'dan Türkiye'ye üretim ve faaliyet alanlarında destek açıklaması geldi. Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Teşkilatı Sözcüsü Valeria Reshetnikova "Türkiye ile iş birliğine hazırız" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 10:59:00 -
Tarihi duyuruldu... Türkiye'ye sürpriz çağrı: İşbirliğine hazırız!

Türkiye'nin askeri sanayi alanında yürüttüğü milli hamle sürüyor. İHA/ve SİHA'lar ile havacılık alanında sağlam bir tecrübe elde eden Türkiye kısa zamanda bu alandaki en önemli ülkelerden biri haline geldi. İHA/SİHA'ların ardınadn Türkiye'nin bir diğer hedefiyse Milli Muharip Uçak (MMU).

Bu alanda yürütülen çalışmaların vücut bulmasıyla ortaya çıkan TUSAŞ TF-X Muharip uçağın 2025 yılında teslim edilip uçuşunun yaptırılması planlanıyor.

Türkiye'nin bu alandaki çalışmaları devam ederken, havacılık alanındaki üretici anlamında önemli ülkelerden biri olan Rusya'dan Türkiye'ye "Üretimde destek" mesajı geldi.

Türkiye'nin MMU-TF-X üretimi çalışmaları devam ediyor. Fizibilite çalışmalarının yanı sıra Ar-Ge ve paça konularında önemli adımlar atılırken, üretimde iş birliği konusunda Rusya'dan Türkiye'ye destek mesajı geldi.

"Destek vermeye hazırız"

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Teşkilatı Sözcüsü Valeria Reshetnikova Rusya'nın daha önce Türk TF-X beşinci nesil avcı uçağını geliştirme programına katılmaya hazır olduğunu belirtti.

Sözcü Reshetnikova "Türk tarafı uzun süredir kendi TF-X beşinci nesil savaş uçağını geliştirme projesini sürdürüyor. Rusya bu program kapsamında işbirliği olasılığını değerlendirmeye hazır olduğunu." dedi.

SU-57 için görüşme

Valeria Reshetnikova, yaptığı açıklamada Rusya'nın Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarının olası teslimi konusunda Türkiye ile görüşmeye hazır olduğunu da söyledi.

MMU üretim, teslimat ve uçuş takvimi

Milli Muharip Uçak'ın çalışmaları devam ederken TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, projenin takvimine ilişkin Sputnik'e değerlendirmelerde bulunmuştu.

Kotil "5’inci nesil avcı uçağımız MMU’nun, 18 Mart 2023 yılında hangardan çıkışını gerçekleştireceğiz.  MMU, 2025’te ilk uçuşunu yapacak, 2029’da ise Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesini öngörüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

Vatandaş

Rus ayıları na güvenilmez bize uçak satabilmek için kuyruk sallıyorlar
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