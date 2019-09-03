Tarihi çeşmede restorasyon faciası: Levyelerle... Karaköy’de Sokollu Mehmed Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan 450 yıllık tarihi Pir Mehmed Çeşmesi, restorasyon yapılacak denilerek levyelerle yıkıldı.

Karaköy'de Mimar Sinan tarafından yapılan 450 yıllık Pir Mehmed Çeşmesi, restorasyonu için ihaleyi alan firmanın çalışanları tarafından kısmen yıkıldı. Esnafın şikayeti üzerine yıkım durduruldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü ise tarihi çeşmenin restorasyonu için çalışma başlattı. Çeşmenin hasar gören taşları söküldü, sonrasında ise iç kısmı temizlendi. Çalışmanın sonunda, çeşmenin eski haline kavuşacağı öğrenildi. Galata bölgesinin ilk çeşmeleri arasında yer alan tarihi eserin su haznesi yıllar önce kiraya verildi. Çeşmenin üzerine kaçak kat çıkıldığı ve ofis yapıldığı öğrenildi. Geçen sene kitabesi ve su yalağı çalınan çeşme harap durumdaydı.

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