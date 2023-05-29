  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya'dan beklenmedik Türkiye çıkışı: 6 milyar dolarlık satış yapabiliriz

İngiliz yetkililerden flaş karar: İngiltere Rus varlıklarını iade etmeyecek, kararı aldık! Olay cevap, sıcak gelişme

Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Erdoğan'ın açık zaferi...

Altın ve para piyasalarında son durum: Altını, doları olanlar dikkat, yeni tahminler geldi! İşte güncel dolar, altın fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu paylaşımı yeniden gündem oldu

Meteoroloji'den hava durumu le ilgili paylaşım, tahmin: Çok sayıda kente sarı ve turuncu uyarı! Sağanak yağış uyarısı

Provokatif paylaşımlara soruşturma açıldı

29 Mayıs 2018: Akademisyen/Bürokrat Osman Çataklı'nın vefatı

29 Mayıs 2023: Günün Âyet ve Hadisi

CHP'de seçim kavgası! 'Şerefsiz', 'Müptezel'
Dünya Tarihî camiyi bara çevirdiler
Dünya

Tarihî camiyi bara çevirdiler

Yeniakit Publisher
2023-05-29 10:40:00 -
Tarihî camiyi bara çevirdiler

Doğu Türkistan’da milyonlarca Müslümanı asimilasyon için Nazivari kamplara alıp zulmeden Çin, camilere yönelik rezilliklerine de devam ediyor. Doğu Türkistan’ın Kaşgar vilayetindeki Orda Aldi Camii’ni bara çeviren Pekin’in alçaklığı Müslümanları derinden yaraladı.

TAHSİN HAN

Komünist Çin hükümeti, Doğu Türkistan’daki kültür ve dini soykırıma hız kesmeden devam ediyor.

Milyonlarca Müslümanı İslamı yaşamaktan ve konuşmaktan men edip onları asimile etmek için Nazivari kamplara alan Pekin yönetiminin, Doğu Türkistan’da Türk İslam kültürünün izlerini taşıyan binlerce senelik camileri yıkmaya devam ediyor. Bir taraftan dini ve kültürel soykırım politikalarına hız kesmeden devam eden Çin yönetimi, diğer taraftan Türk-İslam kültürünün izlerini siliyor. Kaşgar ilindeki kadim bir caminin bara çevrildiğini ispatlayan fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Yurtdışında yaşayan Uygur diasporası ise bu caminin Kaşgar Orda Aldi Camii olduğunu bildirdi. 

Kaşgarlı gazeteci anlattı

Selahaddin Kaşgarlı adlı Doğu Türkistanlı gazeteci de Kaşgar Orda Aldi Camii’nin bara çevrildiğini haberini sosyal medya hesabından büyük üzüntü ile paylaşırken cami ile ilgili anılarını anlattı. 2013’te bölgeden kaçmadan önce sürekli camide namaz kıldığını belirten Kaşgarlı, “Çok net hatırlıyorum. Camiinin adı Orda Aldi Camii idi. İçerisi ferah, yüksek tavanlı, Uygur ve Selçuklu mimarisi ile süslenmiş duvarlara ve sütunlara sahipti. Nedenini bilmiyorum ama bu camide oturmak, namaz kılmak bana çok keyif verirdi. Her cuma caminin içi ve dışı dolardı. Rahmetli dedem de her ayın ilk ve son cumasını bu camide kılmayı çok severdi. Fakat 2012 Mart ayında ne olduysa caminin imamı tutuklandı. Kapısına kilit vurulmuştu. 2013 yılında Kaşgar’dan ayrılmadan önce son cuma namazı için son defa gittiğimde cami kapısı ve vurulan kilitte örümcek ağı vardı. Şimdilerde ise dedemin sevdiği bu cami BARA çevrilmiş. Anılarım bir bir yok ediliyor” derken büyük üzüntü yaşadığını ve Çin’in yaptığına dünyanın seyirci kaldığını belirtti.

Sistemli bir şekilde Doğu Türkistan’daki Türk ve İslam izlerini silen Çin yönetiminin şimdiye dek 16 bin camiyi kısmen ya da tamamen yıktı. Yıkılmayıp kapatılan camiler de ya turistik gezilere açıldı ya da eğlence mekanına dönüştürüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandaş

Biz böyleyken onlar çok km yol alırlar Tc olarak Çin’e nasıl bir gebeliğimiz var bilmiyorum ama Turan veya Türkistan birliği bu işlere dur diyeceği kanaatindeyim enaz 10 yıl sık dişini DoğuTürkistan
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23