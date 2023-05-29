Tarihî camiyi bara çevirdiler

TAHSİN HAN

Komünist Çin hükümeti, Doğu Türkistan’daki kültür ve dini soykırıma hız kesmeden devam ediyor.

Milyonlarca Müslümanı İslamı yaşamaktan ve konuşmaktan men edip onları asimile etmek için Nazivari kamplara alan Pekin yönetiminin, Doğu Türkistan’da Türk İslam kültürünün izlerini taşıyan binlerce senelik camileri yıkmaya devam ediyor. Bir taraftan dini ve kültürel soykırım politikalarına hız kesmeden devam eden Çin yönetimi, diğer taraftan Türk-İslam kültürünün izlerini siliyor. Kaşgar ilindeki kadim bir caminin bara çevrildiğini ispatlayan fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Yurtdışında yaşayan Uygur diasporası ise bu caminin Kaşgar Orda Aldi Camii olduğunu bildirdi.

Kaşgarlı gazeteci anlattı

Selahaddin Kaşgarlı adlı Doğu Türkistanlı gazeteci de Kaşgar Orda Aldi Camii’nin bara çevrildiğini haberini sosyal medya hesabından büyük üzüntü ile paylaşırken cami ile ilgili anılarını anlattı. 2013’te bölgeden kaçmadan önce sürekli camide namaz kıldığını belirten Kaşgarlı, “Çok net hatırlıyorum. Camiinin adı Orda Aldi Camii idi. İçerisi ferah, yüksek tavanlı, Uygur ve Selçuklu mimarisi ile süslenmiş duvarlara ve sütunlara sahipti. Nedenini bilmiyorum ama bu camide oturmak, namaz kılmak bana çok keyif verirdi. Her cuma caminin içi ve dışı dolardı. Rahmetli dedem de her ayın ilk ve son cumasını bu camide kılmayı çok severdi. Fakat 2012 Mart ayında ne olduysa caminin imamı tutuklandı. Kapısına kilit vurulmuştu. 2013 yılında Kaşgar’dan ayrılmadan önce son cuma namazı için son defa gittiğimde cami kapısı ve vurulan kilitte örümcek ağı vardı. Şimdilerde ise dedemin sevdiği bu cami BARA çevrilmiş. Anılarım bir bir yok ediliyor” derken büyük üzüntü yaşadığını ve Çin’in yaptığına dünyanın seyirci kaldığını belirtti.

Sistemli bir şekilde Doğu Türkistan’daki Türk ve İslam izlerini silen Çin yönetiminin şimdiye dek 16 bin camiyi kısmen ya da tamamen yıktı. Yıkılmayıp kapatılan camiler de ya turistik gezilere açıldı ya da eğlence mekanına dönüştürüldü.

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