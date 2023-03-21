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Yaşam Tarihi caminin duvarı çöktü! Ekipler sevk edildi
Yaşam

Tarihi caminin duvarı çöktü! Ekipler sevk edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Kilis'te ağır hasar alan tarihi caminin duvarı çöktü.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 17:56:00 - 2023-03-21 18:18:56

Kilis'te Osmanlı Devleti döneminde yapıldığı tahmin edilen ve Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar alan caminin duvarı çöktü.

Kilis Hakverdi Mahallesi'nde bulunan ve 1500'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen Akcurun Cami'nin güneyindeki duvarı çöktü.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde ağır hasar alan ve kullanılmayan caminin enkazında ise ilk bilgilere göre kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Sokak ulaşıma kapatıldı

Bir motosikletin enkaz altında kaldığı olayın ardından çok sayıda ekip bölgeye yönlendirilirken, bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı. Ara sokağa taşan enkaz nedeniyle, geçici olarak sokak ulaşıma kapatıldı.


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