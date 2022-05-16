Tarihi camide rezalet: İbadethaneleri de istila ettiler! Burada namaz kılınır mı?

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Başıboş köpekler her gün yeni bir olayla gündeme gelmeye devam ediyor.

Vatandaşlara tehlike saçan başıboş köpekler, saldırılar nedeniyle ölüm ve yaralanmalara neden olurken hastalıklara da davetiye çıkarıyor.

Tarihi camide rezil görüntü

İslam'da necis olan köpeğin tarihi camide cirit attıkları belirlendi.

Tarihi Kars Kale Camii'ne namaz kılmaya giden vatandaşlar, şoke eden bir görüntüyle karşı karşıya kaldı.

Camiye giren vatandaşlar, imamın namaz kılmak için durduğu mihrabın hemen yanında köpeklerin pisliğiyle karşılaştı.

Video kaydı alan vatandaş, "Burada namaz kılınmaz" diyerek camiyi terk etti.

Sosyal medyada tepki

Sözkonusu rezil görüntü, sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkilerin odağı oldu.

Başıboş köpeklerin toplatılması isteyen vatandaşlar, camilerin güvenliğinin ve temizliğinin sağlanması gerektiğini ifade ederek tepki gösterdi.