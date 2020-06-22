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Aktüel

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Eskişehir’in Han ilçesinde bulunan tarihi Yazılıkaya’da bir diş teknisyeni sevdiği kadına evlenme teklifi etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 13:07:05 -
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Eskişehir’in Han ilçesinde bulunan tarihi Yazılıkaya’da bir diş teknisyeni sevdiği kadına evlenme teklifi etti.


Han ilçesine bağlı Yazılıkaya mahallesinde bulunan tarihi bölgeye gelen Ersin Özsalman (35), daha önce hazırladığı ve üzerinde ‘Seninle göz göze el ele yaşlanmak istiyorum. Benimle evlenir misin?’ pankartını yakınlarının yardımıyla açtı. Pankartı gören Gülsüme Akçay, bir süre şaşırdıktan sonra sevdiği adamın teklifini kabul etti. Evlenme teklifini görenler ise çifte mutluluk dilerken, tarihi bölgede yapılan evlenme teklifini ilginç buldu.

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