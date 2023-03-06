Tarihi bir keşif! Güney Afrika'da denizde büyük petrol keşfi sözleriyle duyurdular…Taşları yerinden oynatacak!

İngiltere merkezli enerji devi Shell, Namibya kıyılarındaki derin sularda yapılan bir keşifte hafif petrol bulduğunu duyurdu. Bu keşif, Şubat 2022'den bu yana Afrika ülkesinde üçüncü petrol keşfi oldu.

Katar Enerji Şirketi (Qatar Energy), Namibya'daki üçüncü petrol keşfini duyurdu

QatarEnergy ve Namibya'nın devlet petrol şirketi NAMCOR ile işbirliği içinde Namibya'nın Turuncu Havzası'nda keşif yapan şirket, kuyunun 2 bin 210 metre su derinliğinde toplam 6 bin 168 metre derinliğe kadar açıldığını söyledi.

Shell ayrıca, Jonker-1X keşif kuyusundaki diğer faaliyetlerin, keşfin hacmini ve geri kazanılabilir potansiyelini belirlemek için dinamik verilerin değerlendirilmesini ve toplanmasını amaçladığını söyledi.

SHELL'DEN AÇIKLAMA

Shell'in Namibya'daki başkanı bugün yaptığı açıklamada, "Namibya'daki üçüncü derin su keşfimiz bizi cesaretlendiriyor ve kuyunun güvenli bir şekilde kapatıldığını doğrulamaktan memnuniyet duyuyoruz. Jonker kuyusu, ortak girişimin Namibya'da petrol ve gaz arama çalışmalarını ilerletme ve geçen yılki keşiflerden sonra takip fırsatlarını ilerletme konusundaki güçlü taahhüdünü bir kez daha gösterdi." dedi.



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2022'DE İKİ KEŞİF YAPTILAR

2022'de ortaklar aynı havzada iki keşif yaptı. Shell, Orange Basin'de %45 çalışma hissesi ile PEL 0039 lisansının işletmecisiyken, Katar Enerji ve Namibia'nın NAMCOR şirketleri sırasıyla kalan %45 ve %10 hisselerine sahip.

Geçen yıl TotalEnergies, Orange Basin'deki Venüs madeninde gazla birlikte büyük bir hafif ham petrol keşfi yaptı. timeturk'e göre: Fransız çok uluslu enerji şirketi, Namibya'nın Venüs'ünün "dev bir petrol ve gaz keşfi" olabileceğini söyledi.

Ekim ayında, Namibya petrol komiseri Maggy Shino, Afrika ulusunun, son açık deniz petrol keşiflerinin ticari gelişme için yeterince büyük olduğu kanıtlanırsa OPEC'e katılmayı düşünebileceğini söyledi.(RussianToday)

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