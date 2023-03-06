  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'den Saadet Partisi'ne sert tepki: Tarihi bir utanç

Zelenski Başkomutanlık Karargahında birden toplantı yaptı! Bahmut'taki tüm durumu görüştü: Stratejik açıklaması

Sosyal medyayı salladı: Akşener döndüğüne bin pişman!

Kılıçdaroğlu konuşurken Akşener'in yüz ifadesi dikkat çekti

HDP tarafını seçti! Canlı yayında Kılıçdaroğlu açıklaması

'Tüm partilerin Kılıçdaroğlu için canla başla çalışacağını sanmıyorum' dedi! Habertürk yazarından flaş sözler: Sabah oluşan hava birden bozuldu

6'lı Masa toplantısı sonrası 12 maddelik açıklama

Masaya oturdu, bu kez de sofradan mı kalktı? Hande Fırat açıkladı: Meral Akşener yemeğe katılmadı

Çürük masanın adayı olan KK'den ilk açıklama

'Talebi tam anlamıyla karşılanmamış' dedi! Dikkat çeken Akşener açıklaması: Yeni bir kriz kapıda
Ekonomi Tarihi bir keşif! Güney Afrika'da denizde büyük petrol keşfi sözleriyle duyurdular…Taşları yerinden oynatacak!
Ekonomi

Tarihi bir keşif! Güney Afrika'da denizde büyük petrol keşfi sözleriyle duyurdular…Taşları yerinden oynatacak!

Shell liderliğindeki konsorsiyum, Namibya kıyılarındaki aynı havzada üçüncü defa petrol keşfettiklerini duyurdu. Katar Enerji Şirketi (Qatar Energy), Namibya'daki üçüncü petrol keşfini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 23:40:00 - 2023-03-06 23:59:49
Tarihi bir keşif! Güney Afrika'da denizde büyük petrol keşfi sözleriyle duyurdular…Taşları yerinden oynatacak!

İngiltere merkezli enerji devi Shell, Namibya kıyılarındaki derin sularda yapılan bir keşifte hafif petrol bulduğunu duyurdu. Bu keşif, Şubat 2022'den bu yana Afrika ülkesinde üçüncü petrol keşfi oldu.

Katar Enerji Şirketi (Qatar Energy), Namibya'daki üçüncü petrol keşfini duyurdu

QatarEnergy ve Namibya'nın devlet petrol şirketi NAMCOR ile işbirliği içinde Namibya'nın Turuncu Havzası'nda keşif yapan şirket, kuyunun 2 bin 210 metre su derinliğinde toplam 6 bin 168 metre derinliğe kadar açıldığını söyledi.

Shell ayrıca, Jonker-1X keşif kuyusundaki diğer faaliyetlerin, keşfin hacmini ve geri kazanılabilir potansiyelini belirlemek için dinamik verilerin değerlendirilmesini ve toplanmasını amaçladığını söyledi.

SHELL'DEN AÇIKLAMA

Shell'in Namibya'daki başkanı bugün yaptığı açıklamada, "Namibya'daki üçüncü derin su keşfimiz bizi cesaretlendiriyor ve kuyunun güvenli bir şekilde kapatıldığını doğrulamaktan memnuniyet duyuyoruz. Jonker kuyusu, ortak girişimin Namibya'da petrol ve gaz arama çalışmalarını ilerletme ve geçen yılki keşiflerden sonra takip fırsatlarını ilerletme konusundaki güçlü taahhüdünü bir kez daha gösterdi." dedi.

jonkershell-ae9c
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2022'DE İKİ KEŞİF YAPTILAR

2022'de ortaklar aynı havzada iki keşif yaptı. Shell, Orange Basin'de %45 çalışma hissesi ile PEL 0039 lisansının işletmecisiyken, Katar Enerji ve Namibia'nın NAMCOR şirketleri sırasıyla kalan %45 ve %10 hisselerine sahip.

Geçen yıl TotalEnergies, Orange Basin'deki Venüs madeninde gazla birlikte büyük bir hafif ham petrol keşfi yaptı. timeturk'e göre: Fransız çok uluslu enerji şirketi, Namibya'nın Venüs'ünün "dev bir petrol ve gaz keşfi" olabileceğini söyledi.

Ekim ayında, Namibya petrol komiseri Maggy Shino, Afrika ulusunun, son açık deniz petrol keşiflerinin ticari gelişme için yeterince büyük olduğu kanıtlanırsa OPEC'e katılmayı düşünebileceğini söyledi.(RussianToday)

İlginizi çekebilir→ Petrol fışkıracak derken petrol Çin endişeleriyle düşüşte! Brent petrolün varil fiyatı 85,22 dolar oldu→ TIKLAYINIZ


İlginizi çekebilir→ Tam 3 bin 500 yıllık! Türkiye'deki iki büyük depremi sonrası beklenmedik detayı: Bakın hasarsız atlattı→ TIKLAYINIZ

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

aynen böyle

22 yüzyıldada değişen bir durum yok sömürgeci vampirler yine kara kıtayı götürüyor
Irak'ta alkol yasağı kararı alındı! 7 yıl sonra yürürlüğe girdi: Muhalefetten tepki çıkışı, dikkat çeken sözler
Dünya

Irak'ta alkol yasağı kararı alındı! 7 yıl sonra yürürlüğe girdi: Muhalefetten tepki çıkışı, dikkat çeken sözler

Irak'ta 2016 yılında kabul edilen ancak cumartesi günü uygulama giren alkollü içecek ithalatı ve satışı yasağına ülkedeki Hristiyan siyasetç..
Mars’ta hayat olduğuna dair yeni veri paylaşıldı! İşte o fotoğraf
Teknoloji

Mars’ta hayat olduğuna dair yeni veri paylaşıldı! İşte o fotoğraf

Bilim insanları Mars’ta bir zamanlar hayat olduğuna dair yeni kanıtları duyurdu. Araştırmacılar kızıl gezegende bugün hala yaşamın var olduğ..
Akşener'in masaya geri dönüşünün ardından Fatih Portakal'dan muhalefete tepki: Bu kafayla giderlerse umudum yok
Gündem

Akşener'in masaya geri dönüşünün ardından Fatih Portakal'dan muhalefete tepki: Bu kafayla giderlerse umudum yok

Muhalefete yakınlığıyla bilinen Fatih Portakal, 'Noter Masası'na geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ve kaç kişilik olduğu bi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23