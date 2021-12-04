Tarihi bazilika su üstünde!

Bursa'daki İznik Gölü'nde kuraklık artıyor. Arkeolog dalgıçlar araştırmalarını gün yüzüne çıkan tarihi bazilikanın üzerinden yapıyor. Türkiye’nin beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü de kuraklıktan nasibini aldı. Fabrikaların ve zirai sulamanın da ihtiyacını karşıladığı için günden güne kuruyan İznik Gölü’nde çekilme 200 metreyi aştı.

Göldeki çekilmeden en çok etkilenen ise keşfedilen Bazilika Kilisesi oldu. Geçen yıl su altı çekimiyle ilk kez görüntülenen ve dünya basınında geniş yer tutan Bazilika Kilisesi, tamamen gün yüzüne çıktı. Göldeki çekilme sonucu araştırmalarını suyun altında yapan su altı arkeologları, artık çalışmalarını bazilikanın üstünde yürüyerek yapıyor. (İHA)