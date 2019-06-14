Tarihi Bayat Kilimi motiflerinin yer aldığı pullar bastırıldı

Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü tarafından meşhur Bayat kilimlerinin motiflerinin yer aldığı pullar bastırıldı.

Kültürel değer olan tarihi Kök Boyalı Bayat Kilimleri’nin ulusal ve uluslararası çapta tanıtımının yapılması amacıyla Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü tarafından Bayat Kaymakamlığı adına bastırılan ve üzerinde kökboyalı Bayat kilimlerinin görselleri bulunan kişisel pullar PTT Afyonkarahisar Başmüdürü Mehmet Örsdemir tarafından Bayat Kaymakamı Halil İbrahim Acır’ a teslim edildi. Teslim törenine Pazarlama ve Satış Müdürü Ömer Tekik, Bayat PTT Merkez Müdürü Yakup Bayatlı ve Bayat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Adnan Erdoğa da katıldı. Pullar beğeni topladı.